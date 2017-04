Militärkonvoi verirrt sich in Amberg

Die Fahrt von Grafenwöhr nach Hohenfels war ein schwieriges Manöver: Am Mittwochvormittag hat sich ein Konvoi der US-Armee in der Baustelle an der Bundesstraße 299 hoffnungslos verfahren.

Laut Polizei waren 13 Fahrzeuge trotz Beschilderung auf die Baustelle zugefahren. Nachdem der Fahrer ganz vorne das Malheur erkannt hat, bog der Frontmann samt Gefolge in die Neumühler Straße ein. Dort war dann allerdings wegen der Fahrbahnverengung und der Vilsbrücke Schluss, so dass die Fahrzeuge aufwendig zurückmanövriert werden mussten. Die Stadtverwaltung hat inzwischen reagiert und extra für das Militär eine Zusatzbeschilderung angebracht. "Außerdem wurde die für die derzeitige Manöverplanung zuständige US-Stelle informiert, um ähnlichen Schwierigkeiten vorzubeugen", teilte die Polizei mit.