Es gibt Krankenschwestern, Lehrerinnen, Stewardessen, Börsenmaklerinnen und Bauchtänzerinnen. Sie alle und noch viel mehr holde Weiber treffen am Samstag, 4. Februar, mit wahnsinnig guter Laune aufeinander. Denn die Wahrheit ist: Hinter den Kostümen verstecken sich lauter Männer.

Miss-Wahl Der Tuntenball steigt am Samstag, 4. Februar, ab 22 Uhr im Casino-Saal. Der Eintritt kostet neun Euro. Karten gibt es bei der Amberger Zeitung und unter www.nt-ticket.de. Zu später Stunde dürfen sich Tunten auf dem Laufsteg präsentieren. Dabei dürfen die Besucher abstimmen, wer ihnen am besten gefällt. Der Gewinner darf zur Wahl der Miss Tuntenball nach Dresden fahren. Für den Zweitplatzierten gibt es einen 50-Euro-Gutschein von NT-Ticket. Nachmeldungen sind noch möglich. Alle weiteren Infos unter: www.onetz.de/1722726

Der Tuntenball ist eine der verrücktesten Veranstaltungen in der Region rund um den Fasching. Heuer feiert er seinen 20. Geburtstag. Bescheiden startete der Ball im Neodrom in der Bäumlstraße. Nach Stationen im Club Habana und im Vis-à-vis landete die Sause schließlich im Casino-Saal und wird dort von Ex-Habana-Betreiber Tom Scheimer veranstaltet.Seit Anfang an dabei ist - als Gast - Michael Gröber (38). Der Zwei-Meter-Mann verhehlt nicht, dass er eigentlich mit Fasching überhaupt nichts am Hut hat. "Ich bin kein typischer Faschingsgänger." Aber einmal im Jahr rasiert sich das gestandene Mannsbild seinen Bart ab, schlüpft in Strumpfhosen und setzt eine Perücke auf. Warum? "Die Atmosphäre dort ist einfach besonders." Deshalb hat der Insolvenzgutachter auch einige Tipps für Tuntenball-Gänger parat, die gerade neu in der Szene als Party-Gänger anfangen.Alles Gute kommt von oben"Das beste wäre natürlich, wenn man lange Haare hat, damit kann man viel anstellen", sagt Michael Gröber. Ansonsten müsse man auf Perücken zurückgreifen. Er persönlich habe es immer so gehalten: "Je schriller, desto besser." Ansonsten seien der Farbe und Form keine Grenzen gesetzt: "Aber es muss zum Kostüm passen."Brennende WimperntuscheOb Smokey Eyes oder Basic Look: "Auf jeden Fall von jemanden schminken lassen", empfiehlt Gröter. "Wenn ich mich selber schminke, schaut das so aus, als hätte ich mich selber geschminkt". Auf künstliche Wimpern verzichtet der 38-Jährige, "da muss man wissen, dass es juckt".Nervfaktor von AccessoiresAccessoires wie Perlenketten oder große Ohrringe sind wichtig, müssen aber immer eine Faustregel erfüllen: "Sie dürfen nicht nervig sein." Gleiches gilt für lange Nägel - so dass eine künstliche Variante für ihn nicht in Frage kommt. Der Lack kommt direkt auf das natürliche Gewebe. "Am besten vorher Nagellackentferner besorgen", empfiehlt Gröber. Den Tag nach dem Tuntenball beschreibt er so: "Da schaue ich so aus, wie ich mich fühle."Der FummelIm Kostüm-Fachhandel gibt's auch für Männer in Gröber-Größe jede Menge Auswahl. "Manche ziehen auch die Klamotten von der Freundin an." Oftmals reiche auch die Größe XL.Das BeinkleidOb sich jemand die Beine rasieren möchte, hängt davon ab, ob er das Jucken aushält. Michael Gröter verzichtet aus diesem Grund darauf. Er bevorzugt ohnehin Leggins.Schuhe ohne Stöckel"Stöckel niemals", sagt Gröber, stolzer Besitzer von Schuhgröße 49. "Wenn man das nicht gewohnt ist ...", beginnt er einen Satz, den sich jeder zu Ende denken kann. Deshalb bleibt er bei seinem eingetretenen Schuhwerk.HandtascheDie Handtasche wählen die verkleideten Herren der Schöpfung am besten passend zum Kleid. Was muss rein? "Geldbeutel, Handy." Michael Gröber empfiehlt Handtaschen, die sich quer umhängen lassen. "Man muss praktisch denken. Wenn man den Umgang mit einer Handtasche nicht gewohnt und vielleicht betrunken ist."