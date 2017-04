"Leinen los", heißt es ab Samstag, 22. April, wieder auf der Vils. Die Winterpause der Plätten ist zu Ende, sie stechen wieder in den Fluss. Die Touren auf den Kähnen durch das malerische Gelände der ehemaligen Landesgartenschau sind nach wie vor sehr beliebt.

Die Vilsplätten haben sich in den vergangenen Jahren nach Angaben der städtischen Pressestelle zu wahren Publikumsmagneten entwickelt. Dabei sei es den Vilskapitänen und ihren Assistenten gelungen, Einheimischen wie Besuchern die Stadt auf einzigartige Weise näherzubringen. Die Plättenfahrten wurden zur Landesgartenschau 1996 eingeführt und sind heute aus dem Tourismusangebot der Stadt nicht mehr wegzudenken. Um diese ausgezeichnete Entwicklung künftig fortführen zu können, starten die Kähne nach einer Generalsanierung nun bestens gerüstet in die neue Saison.Ab 22. April sind die Plätten samstags sowie sonn- und feiertags jeweils von 14 bis 17 Uhr bei den Regelfahrten unterwegs. Erwachsene zahlen drei Euro, Kinder einen Euro. Die Fahrt beginnt an der Schiffbrücke und endet an der Drahthammerwiese, Rückfahrten sind selbstverständlich möglich. Wer eine Gruppenfahrt bucht, zahlt für Hin- und Rückfahrt zusammen 120 Euro. Wieder im Programm sind nach Angaben der Stadt die Plättenfahrten mit Musik. Dabei werden die Vollblutmusiker der Amberger Band "Burst" mit Jazz, Funk und Soul, die Gruppe "Straight2H" mit Blues, Balladen und Folksongs oder "Die Allerscheynst'n" mit fetziger, bayerischer Musik bis hin zum Schlager für Unterhaltung sorgen. Die Termine für diese besonderen Vilstouren stehen ebenfalls schon fest: 5. Mai, 9. Juni, 14. Juli, 11. August und 8. September. Der Preis beträgt pro Person 14 Euro.Zudem stehen auch die Plättenfahrten im Zeichen des Bieres. Jeden Monat stellt hier eine der insgesamt sechs Amberger Brauereien bei einer Bierfahrt ihre Kreationen vor. Ob würzig oder prickelnd - sicherlich ist für jeden Geschmack der richtige Gerstensaft mit an Bord. Bierverkostungen sind am 24. Mai, 23. Juni, 28. Juli, 25. August und am 26 Oktober. Der Preis beträgt 15 Euro pro Person.Die Tickets für die Fahrten mit Musik und die Bierverkostung müssen vorab in der Tourist-Information erworben werden. Eine individuelle Buchung für Besuchergruppen oder Betriebsausflüge ist laut der Pressemitteilung möglich. "Steigen Sie ein und genießen Sie eine Fahrt durch Ambergs grüne Lunge", fordern Oberbürgermeister Michael Cerny, Tourismusreferent Wolfgang Dersch sowie die Leiterin der Tourist Information Amberg, Martina Meixner, und ihr Team die Amberger, aber auch die Touristen auf.