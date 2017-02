Die Mittagsssonne hat am Montag einen Lastwagenfahrer geblendet - mit schwerwiegenden Folgen.

Der Brummikapitän war gegen 12.40 Uhr auf der A6 in Richtung Nürnberg unterwegs. Auf eine Baustelle zwischen den Anschlussstellen Amberg-Süd und Amberg-West machte ein Bauanhänger mit Fahrbahnwechselvorgabe aufmerksam. Der Lkw-Fahrer übersah diesen Hinweis aber, weil ihn die Sonne blendete: Sein Gefährt krachte frontal in den Warn-Anhänger.Der Fahrer hatte Glück im Unglück: Er überstand die Kollision unverletzt. Auch andere Verkehrsteilnehmer kamen bei diesem Unfall nicht zu Schaden.Nach Angaben der Verkehrspolizei Amberg am Unfallort entstand ein Schaden von rund 25 000 Euro. Beide Fahrstreifen in Richtung Nürnberg waren blockiert, es bildete sich ein kilometerlanger Rückstau in Richtung Nürnberg. Die Polizei bemängelte zum wiederholten Male, dass die wartenden Verkehrsteilnehmer keine Rettungsgasse bildeten.