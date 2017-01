Wie wild gebärdete sich eine Autofahrerin (44) laut Polizei am Sonntagmorgen. Sie war gegen 6.40 Uhr mit ihrem Pkw auf dem Kaiser-Wilhelm-Ring unterwegs, als sie plötzlich auf Höhe der Trimax-Halle ein Wendemanöver vollzog. Dabei touchierte sie einen entgegenkommenden BMW, an dem ein Schaden von immerhin gut 800 Euro entstand. Das kümmerte die Frau jedoch wenig - sie fuhr nach Auskunft der Beamten unbeirrt weiter. Die Insassen des BMW nahmen daraufhin die "Verfolgung" auf und wollten die 44-Jährige an der nächsten roten Ampel zur Rede stellen. Als sie tatsächlich anhalten musste und der Beifahrer des Unfallopfers ausstieg, setzte die Frau ihren Wagen zurück und fuhr den Mann an. Er wurde am Fuß leicht verletzt, womit die Sache endgültig ein Fall für die Polizei war.

Eine Streife rückte aus und stellte die Pkw-Lenkerin schließlich auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Fuggerstraße. Dort nahmen die Beamten die 44-Jährige vorläufig fest, auch weil sie vielleicht Drogen konsumiert hatte. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme an, wogegen die Frau laut Polizei erheblichen Widerstand leistete. Außerdem habe sie während der ganzen Zeit einen verwirrten beziehungsweise psychisch auffälligen Eindruck gemacht, weshalb die 44-Jährige am Ende ins Bezirksklinikum nach Regensburg gebracht wurde. Auch den Entzug ihres Führerscheins leiteten die Beamten ein.