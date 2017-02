Die musische Ader von Oberstudiendirektor Peter Seidl pulsierte auch bei seiner Verabschiedung am Freitag im ACC. Nach 13-jähriger Leitertätigkeit am HCA-Gymnasium und am Erasmus-Gymnasium bereitete die Schulfamilie dem Musikpoeten einen schönen Übergang ins Pensionistendasein.

Reisinger unter der Fittiche

"We are Family"

Als Gärtner, wie auch als Lehrer, arbeitet man immer mit und für die Zukunft. Peter Seidl bei seiner Verabschiedung als Schulleiter

Einen Mann mit vielen Begabungen, die das Lehramt begleiteten und bereicherten, nannte Ministerialbeauftragter Franz Xaver Huber den Schulmann Peter Seidl, der 40 Jahre Lehramt jetzt hinter sich lassen kann. Huber verschwieg in seiner Rede nicht, dass das Geschäft eines Schulleiters schwerer geworden sei. All den Ansprüchen von allen Seiten immer gerecht zu werden und gleichzeitig die Schulentwicklung voranzubringen, sei nicht immer leicht.Huber brachte den beruflichen Werdegang von Peter Seidl in Erinnerung. Nach dem Abitur 1970 am Erasmus-Gymnasium studierte er Germanistik und Anglistik. Es folgten Referendariat am Theresiengymnasium in München, Zweigschuleinsatz in Aichach und am GMG in Amberg, ab 1979 Studienrat z.A. am Gymnasium Neubiberg. Dort entstand auch die Lehrer-Kultband "Oldies but Goodies", die ihrem früheren Pianisten Seidl im ACC ein Abschiedslied und zum Vergnügen des jungen und älteren Publikums "Those were the days" spielte - mit Seidl am Piano, versteht sich.2004 gab es eine Zäsur im Berufsleben Seidls. Er ging zurück in die Heimat. Im HCA-Gymnasium in Sulzbach-Rosenberg war der gebürtige Amberger zunächst Stellvertreter, dann ab 2007 Schulleiter. Unter seinen Fittichen unterrichtete dort auch ein junger Englisch- und Französisch-Lehrer namens Richard Reisinger, der ab 2008 als neuer Landrat und als Sachaufwandsträger Seidls Hausherr wurde. In jener Zeit wurde der Lehrerzimmertrakt um- und eine offene Ganztagsschule aufgebaut, eine Mensa für die Mittagsverpflegung eingerichtet und Nachmittagsbetreuung mit einem pädagogischen Konzept organisiert. 2012 bot sich Seidl die Möglichkeit, die Schulleitung am Erasmus-Gymnasium, "seiner" alten Schule, zu übernehmen. Eine Motivation von Seidl sei es gewesen, so berichtete der Ministerialbeauftragte, etwas von dem zurückzugeben, was ihm seine Bildungsstätte gegeben habe. Die nahezu 400-jährige Tradition des EG sei ihm Kraftquelle und stetige Verpflichtung gewesen. Seidl hat sich nach den Worten Hubers zur Aufgabe gemacht, junge Menschen zu fördern im Geist des Humanisten, Linguisten und europäischen "Weltbürgers" Erasmus von Rotterdam.Auch am EG sei in Seidls Zeit viel geschehen, wie Huber zurückblickte, etwa zahlreiche bauliche Maßnahmen, die Ausstattung mit neuen Medien oder der Aufbau einer Ganztagsschule. Eine wichtige Neuerung war laut Huber, dass die Schüler, die zuletzt übertraten, nun erstmals die Wahl haben, ob sie mit Englisch oder Latein beginnen wollen. Huber: "Ob die Steigerung der Anmeldezahlen allerdings darauf zurückzuführen ist, ist schwer feststellbar. Der Wettstreit um die begabten Kinder geht weiter." Seidl sei es als Schulleiter gelungen, die richtige Mischung im Umgang mit den Menschen an der Schule zu finden.Mit OB Michael Cerny wünschte der aktuelle, mit Landrat Richard Reisinger der ehemalige Sachaufwandsträger der jeweiligen Schule alles Gute für den Ruhestand. Dank und Glückwünsche für den Ruhestand überbrachten Elternbeiratsvorsitzender Helmut Weigl, Ronald Schneider, Vorsitzender der Vereinigung der Freunde des EG, Schülersprecherin Isabell Lutter und Personalratsvorsitzender Matthias Auernhammer.Peter Seidl geht nach eigenen Worten mit dem guten Gefühl: "Du bist Gärtner geblieben, hast den Scharfrichter in dir überwunden und den Scharfrichtern um dich getrotzt", bemühte er zur Beschreibung des Lehramts die Metapher von Garten und Gärtner. Nachdem die Big Band des HCA-Gymnasiums, als musikalischer Botschafter der Nachbarstadt, mit "Hawaii Five-O" die Feier eröffnet hatte, versicherte zum imposanten Schlussbild auf der Bühne des ACC der EG-Schulchor, verstärkt vom Orchester der Schule: "We are Family".