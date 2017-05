Jetzt ist es amtlich: Ein relativ junger Pfarrer aus Sulzbach-Rosenberg tritt die Nachfolge des im April verstorbenen Stadtpfarrers Franz Meiler an. Thomas Helm (38) soll zum 1. September die Leitung der Pfarrei St. Martin in Amberg übernehmen.

Jetzt ist es amtlich: Der Jugendpfarrer des Bistums Regensburg, Domvikar Thomas Helm (38), tritt zum 1. September die Pfarrstelle in St. Martin an. „Amberg, St. Martin und ich – das passt gut zusammen“, sagte Helm am Montag. Er habe schon immer eine besondere Beziehung zur Basilika im Stadtzentrum gehabt. Seine Großeltern väterlicherseits haben hier geheiratet, sein Vater ist in St. Martin getauft worden.Auf dem Schirm hatte der Diözesanjugendseelsorger die Meiler-Nachfolge nicht. „Ich bin gefragt worden, ob ich mir das zutraue“, erzählte er. Er habe eine Nacht darüber geschlafen und zugesagt. „Jetzt freue ich mich riesig.“ Auch deswegen, weil ihn bereits am Montag Fanpost aus Amberg erreicht hat. „Es gab viele positive Reaktionen auf Facebook und über Whats app.“ Schon bald will Helm mit den Gremien der Pfarrei zusammenkommen und alle Vorbereitungen für den Amtsantritt treffen. Und dann muss auch noch ein Nachfolger für ihn als Leiter des Bischöflichen Jugendamtes gefunden werden.Thomas Helm wuchs in der Pfarrei St. Marien in Sulzbach-Rosenberg auf und war dort in seiner Jugend als Ministrant und Gruppenleiter tätig. Nach seinem Abitur, das er am Herzog-Christian-August Gymnasium in Sulzbach-Rosenberg absolvierte, studierte er Theologie in Regensburg und in Rom. 2005 weihte ihn Bischof Gerhard Ludwig Müller im Regensburger Dom zum Priester. Pastorale Erfahrung sammelte er als Diakon in Neustadt an der Donau und in seiner Kaplanszeit, die er in Regensburg St. Wolfgang und Deggendorf Mariä Himmelfahrt verbrachte. 2010 wurde Helm zum Jugendpfarrer des Bistums Regensburg ernannt. Seit dieser Zeit leitet er das Bischöfliche Jugendamt, das die kirchliche Jugendarbeit vor Ort durch die 13 Jugendstellen, die in den Kreisstädten angesiedelt sind, unterstützt.Die Jugendarbeit hat Helm bislang stark geprägt: Bei zahlreichen Jugendgottesdiensten und bei den regionalen Jugendtagen kam er gerne in Kontakt mit jungen Menschen und versuchte sie, für den Glauben zu gewinnen. Zu den Höhepunkten seiner Arbeit zählen für ihn die Fahrten nach Rom. „Als Student habe ich die ewige Stadt kennen, schätzen und lieben gelernt“, sagte er. Besonders die letzte Ministrantenwallfahrt mit über 4000 Teilnehmern allein aus dem Bistum Regensburg bleibt ihm im Gedächtnis.Bis jetzt war die Niedermünsterkirche sein regelmäßiger Wirkungsort. Sonntag für Sonntag feiert er dort Familiengottesdienste. Das Bischöfliche Jugendamt will Helm im Juli „gebührend verabschieden“. Den Mitarbeitern in Regensburg bleibe nichts anderes übrig, als ihn „schweren Herzens zu seiner neuen, großen Aufgabe in die Basilika St. Martin nach Amberg ziehen lassen“, heißt es in einer Mitteilung des Jugendamtes.