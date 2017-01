Donald Trump war nicht beim Galaball von Stadt und Narrhalla im ACC. Umso besser. Er hätte ja vielleicht die Stimmung trüben können. Das aber war nicht der Fall am Samstagabend, selbst wenn das Motto der Rot-Gelben heuer Amerika ist. Die Faschingsgesellschaft bedient mit ihrem Programm eher die positiven Seiten der USA.

Voller Saal mit Tanz-Glanz

"Living in America"

250 Preise und eine Bar

Orden vom Haus Auch heuer hatte die Narrhalla wieder Ausschau nach geeigneten Kandidaten für ihre Hausorden gehalten: OB Michael Cerny, Narrhalla-Ehrenpräsident Reinhard Zinkl, Bürgermeister Martin Preuß, Landgerichts-Vizepräsidentin Roswitha Stöber, Narrhalla-Beirat Franz Lösch, -Hofschneiderin Astrid Reyzl und Hubert Ziegler, Fotograf der AZ, wurden von den Gardemädchen und Ministern nach vorne geholt und bekamen ihre Auszeichnungen vom Prinzenpaar überreicht. (zig)

"Living in America" lautet das Motto ihres Showtanzes, der auch beim traditionellen Galaball einen der Höhepunkte setzte. Schon bei der Begrüßung der Gäste hatte Oberhofmarschallin Iska Rausch von Traubenberg "einen Showabend mit Glamour" angekündigt und rückte das Motto der Rot-Gelben für den Fasching 2017 in den Blickpunkt: "Es geht über den großen Teich."Das ACC war bis auf wenige Restplätze ausverkauft. Das freute auch die Hausherren, Oberbürgermeister Michael Cerny und Narrhalla-Präsident Jürgen Mühl. Mit der Tanz-und Partyband Andorras aus Eltersdorf in Franken hatten die Veranstalter wieder einen Volltreffer gelandet. Die fünf Musiker unter der Leitung von Norbert Leypold hatten von Oldies über Rock und Pop bis hin zu aktuellen Partyhits alles mitgebracht, was das Musik- und Tänzerherz begehrte. Dabei sorgten vor allem Sängerin Angelina, die Tochter des Bandleaders, und die zwei Saxofonisten und Klarinettisten für herausragende Glanzlichter - die Tanzfläche war bis weit nach Mitternacht stets gut gefüllt.Glanzvolle Zeichen setzte aber auch die Narrhalla mit ihren Auftritten. Die Mitglieder präsentierten wie immer beim Galaball ihr gesamtes Tanz- und Showprogramm und nahmen die Gäste mit auf eine Reise nach Amerika. Das Präsidium, die Minister und Hofdamen, die Prinzengarde und die Hauptpersonen im Fasching, Prinzessin Anita I. und Prinz Christian II., nahmen frühzeitig den Saal in Besitz und begrüßten mit einem dreifach donnernden "Amberg oho" das Publikum.Beim Gardeexerzieren konnten die jungen Damen und ihr tanzender Offizier unter der Leitung von Anja froh sein, dass die Breite des Saals ausreichte: 15 Aktive boten den Gästen ein imposantes Bild, versehen mit Tanzkunst und mitreißender Musikbegleitung. Das ließ beim Showprogramm natürlich nicht nach. Die Jugendgarde bot mit ihrem Schautanz "Living in America" in passendem Outfit optisch einen Leckerbissen, gepaart mit tänzerischem Talent.Ein weiterer Höhepunkt war zu vorgerückter Stunde der Auftritt der Schautanzgruppe unter dem Motto "Dance Movies". Zu Hits aus bekannten Tanzfilmen zeigten die Mädchen mit Philipp Liebl in ihrer Mitte eine tolle Darbietung samt Zugabe.Apropos Gaben: Die erhielten auch viele Loskäufer bei der Tombola. Franz Lösch hatte 250 Preise dafür gesammelt, die unter die Leute gebracht wurden. Die drei Haupttreffer übergab er mit Jürgen Mühl feierlich auf der Bühne. Wer weniger im Rampenlicht stehen wollte, fand in der Bar eine gute Rückzugsgelegenheit.