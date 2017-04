Von Jürgen Kandziora

Könnte Vorurteile schüren

Rechte Hetze

Amberg/Weiden. "Ich bin ein treuer Leser Ihrer Zeitung", schickte der Mann aus einem Amberger Stadtteil voraus. Doch mit einer Art "Unbehagen" stelle er fest, "dass Sie immer öfter in den veröffentlichten Polizeiberichten bzw. Artikeln hierzu bei Tätern ausländischer Herkunft, obwohl dies im Polizeibericht steht, den Migrationshintergrund nicht erwähnen". Der Leser bezog sich auf einen sexuellen Übergriff auf der Ammersrichter Kirwa. Täter sei ein 18-Jähriger gewesen, Opfer eine 17 Jahre alte Schülerin.In seiner Mail an die Redaktion sprach der Amberger von Zensur, wollte jedoch nicht in eine gewisse Ecke gedrängt werden: "Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich trage die jetzige Einwanderungspolitik voll mit. Nicht, dass Sie mich hier in ein schlechtes Licht gerückt sehen." Aber werde der Bürger nicht von seiner Zeitung als "unmündig" betrachtet, wolle man ihm nicht die ganze Wahrheit sagen? Der Leser wörtlich: "Hat der Bürger nicht das Recht, alles zu erfahren, ist dies nicht in Zeiten der immer größer werdenden Einschränkung der Meinungsfreiheit und Bedrohung von Journalisten wichtig, wenigstens bei uns vollständig wahrheitsgetreu zu berichten?"Nationalität nennen oder nicht: Darüber wird immer wieder - und zuletzt aufgrund verschiedener schlagzeilenträchtiger Vorkommnisse verstärkt - zwischen Lesern und Redaktionen diskutiert. Auch unter Redakteuren selbst, mitunter kontrovers. In den redaktionellen Standards, die für die Publikationen der Verlagsgruppe Oberpfalz-Medien gelten, heißt es jedoch unmissverständlich: "Wir orientieren uns strikt am Pressekodex."In der - nicht unumstrittenen und gerade neu gefassten - Richtlinie 12.1 des Pressekodex steht: "In der Berichterstattung über Straftaten ist darauf zu achten, dass die Erwähnung der Zugehörigkeit der Verdächtigen oder Täter zu ethnischen, religiösen oder anderen Minderheiten nicht zu einer diskriminierenden Verallgemeinerung individuellen Fehlverhaltens führt. Die Zugehörigkeit soll in der Regel nicht erwähnt werden, es sei denn, es besteht ein begründetes öffentliches Interesse. Besonders ist zu beachten, dass die Erwähnung Vorurteile gegenüber Minderheiten schüren könnte."Nachfolgend als Beispiele zwei Fälle aus der Arbeit des Presserats:Ein "betrunkener Pole" - so titelt eine Regionalzeitung online - klaut ein Auto. Im Text ist mehrmals von dem mutmaßlichen Täter als einem "25-jährigen Polen" die Rede, der mit dem gestohlenen Wagen eine Spritztour gemacht habe. Der Mann sei zudem mit 2,15 Promille Alkohol im Blut unterwegs gewesen. Ein Leser der Zeitung sieht in dem Bericht einen Fall von Diskriminierung nach Ziffer 12 des Pressekodex. Die Nationalität werde wiederholt erwähnt. Dazu gebe es keine Rechtfertigung, da ein Bezug zur verübten Straftat nicht erkennbar sei. Der stellvertretende Chefredakteur der Zeitung verweist auf die dem Bericht zugrunde liegende Pressemitteilung der Polizei. Dort sei die Nationalität des mutmaßlichen Täters genannt worden. Er gibt aber zu, dass sie im Text zu oft vorgekommen sei.Der Beschwerdeausschuss des Presserats sieht in der Berichterstattung einen Verstoß gegen Ziffer 12, Richtlinie 12.1 des Pressekodex. Sowohl in der Überschrift als auch im Text werde die Nationalität des Verdächtigen mehrmals genannt. Dabei bestehe jedoch kein begründbarer Sachbezug. Die Nennung ohne diesen sei aber geeignet, Vorurteile gegen Minderheiten zu schüren. Für die presseethische Abwägung sei es im Übrigen unerheblich, dass im Polizeibericht die Nationalität gestanden war. Also sprach der Presserat eine Missbilligung aus.Die Polizei ermittelt gegen einen 31-jährigen Mann wegen Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung. Er befindet sich in U-Haft, berichtet eine Online-Zeitung unter Berufung auf Mitteilungen von Polizei und Staatsanwaltschaft. Nach bisherigen Ermittlungen habe der Verdächtige eine Frau von hinten angegriffen, in ein Gebüsch gezerrt und dort missbraucht. Die Zeitung informiert weiter, bei dem mutmaßlichen Täter handele es sich um einen Asylbewerber aus Marokko.Ein Leser des Blattes sieht darin einen Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot nach Ziffer 12 des Pressekodex. Die Nationalität des mutmaßlichen Täters werde genannt, obwohl kein Zusammenhang mit der Tat bestehe. Der Beschwerdeführer weist auf die angespannte Lage durch die Flüchtlingskrise hin. In den Facebook-Kommentaren auf der Website der Zeitung finde sich die entsprechende rechte Hetze. Die Rechtsvertretung der Zeitung beruft sich auf die wahrheitsgemäße Berichterstattung und auf die Polizei als Quelle. Der beanstandete Beitrag enthalte keinerlei diskriminierende Äußerungen gegen marokkanische Staatsbürger oder sonstige ethnische, religiöse, soziale oder nationale Gruppen. Erwähnt werde hier nur die Staatsangehörigkeit des Tatverdächtigen.Die Mitglieder des Beschwerdeausschusses sind mehrheitlich der Ansicht, dass die Berichterstattung gegen Richtlinie 12.1 des Pressekodex verstößt. Der beanstandete Beitrag lasse keinen Sachbezug für die Nennung der Herkunft des mutmaßlichen Täters erkennen. Dass die Nationalität des Verdächtigen von der Polizei mitgeteilt wird, entbinde die Redaktion nicht von einer eigenen Prüfung nach journalistischen Maßstäben. Die Redaktion müsse eine eigene publizistische Verantwortung tragen, auch wenn andere Medien die Herkunft des Tatverdächtigen genannt haben.Sie sehen, liebe Leser, kein einfaches Feld für die Redakteure. Diese müssen bei ihrer täglichen Arbeit immer folgenden vom Presserat formulierten Satz im Hinterkopf haben: "Bloße Neugier [...] ist kein geeigneter Maßstab für presseethisch verantwortliche Abwägungsentscheidungen." Würde die Redaktion z. B. über eine Schlägerei in einem Asylbewerberheim berichten, so wäre in diesem Fall eine Nennung von Nationalitäten durchaus vorstellbar.