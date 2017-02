Der Wolf ist wieder da. Auch in der Oberpfalz gibt es Sichtungen und Nachweise mittels Genanalysen. Naturschützer hören das erfreut. Viehzüchter reagieren besorgt.

Hunde statt Esel

"Es geht um die Rasse"

Lernen aus der Erfahrung anderer "Die Angelegenheit ist nicht leicht zu lösen." Der Amberger Biologe Rudolf Leitl ist Fachmann für Bär, Luchs und Wolf. Seit rund 200 Jahren sei Bayern und die Region wolffrei, jede Erfahrung im Umgang mit dem Tier verlorengegangen. "Die Gesellschaft muss sich darauf einstellen, dass der Wolf wieder hier heimisch wird." Herdenschutzhunde könnten ein Weg sein, die Zuchttiere zu schützen. "Die wachsen mit den Schafen auf, zum Schluss halten sie sich selbst für Schafe und beschützen die Herde." Das berge aber auch Probleme. "So ein Hund unterscheidet nicht zwischen Wanderer und Wolf. Er erkennt nur eine Gefahr für seine Herde." Da der Einsatz dieser Hunde seit Jahrzehnten im Alpenraum erfolgreich praktiziert werde, sei es sehr wahrscheinlich, dass es auch in Bayern klappt. Leitl: "Von den Ländern, in denen der Wolf nie verschwunden ist, kann man viel lernen." (uax)

Neuhaus/Pegnitz. (uax) Martin Winter aus Neuhaus an der Pegnitz züchtet Ziegen. Der gelernte Koch führt eine Familientradition fort. Pyrenäenberghunde sollen in Zukunft für mehr Sicherheit für seine Herde sorgen. Winter hat die Welpen von einem befreundeten Ziegenzüchter aus Italien erhalten. Ihr Einsatz hat sich wegen des starken Schutzinstinkts der Rasse südlich der Alpen bereits bewährt. Die Neuen müssen den Umgang mit den Schützlingen und den kleineren Hütehunden noch lernen. Danach sind sie einsatzbereit. "Sollte mal ein Hütehund eine Ziege antreiben und zwicken müssen, darf der Herdenschutzhund das nicht falsch interpretieren."Rund 25 Tiere gehören zur Herde. Winter: "Aus eigener Zucht. Wir kaufen im Normalfall nicht zu." Für ihn zählt die Zucht nach Rasse-Gesichtspunkten. Im Winter stehen die Tiere im Stall hinter dem familiengeführten Landgasthof. Von April bis November sind sie auf der Weide. Die Sorge um die "meckernden Familienmitglieder" ist in dieser Zeit besonders hoch. "Es ist schon mal eine verschwunden. Ob es ein Wolf war, wissen wir nicht. Aber die Sorge steigt." Besonders seit im Kreis Nürnberger Land ein Wolf nachgewiesen ist. Noch mehr, seit auch der Truppenübungsplatz Grafenwöhr keine wolffreie Zone mehr ist. Wölfe halten sich nicht an Reviergrenzen. Sie suchen Futter und legen große Strecken zurück. Die Viehweiden der Familie Winter sind nicht außer Reichweite.Winter überlegt, was er noch tun kann, um seine Tiere zu schützen. "Die Möglichkeiten sind begrenzt." Sogar mit dem Gedanken an einen "Alarmesel" hat er schon gespielt. Dann wieder verworfen. Kapitulieren will er nicht. Er will, dass "Wolfsliebhaber" verstehen, was ihn umtreibt. "Von mir aus können Millionen Wölfe durch die Gegend laufen. Es geht um das machbare Miteinander."Die verfügbaren Flächen seien groß genug, um Schaf- und Ziegenherden und einen Wolfbestand zu vertragen. "Wenn es zu Problemen kommt, muss man schnell handeln können." Rechtzeitig, bevor aus einem Wolf ein Problemtier wird. "Sender für alle bekannten Wölfe", beschreibt Martin Winter seine Idee für ein Management. "Dann kann man problemlos feststellen, ob sich ein Tier zu nahe an Siedlungen oder bewirtschafteten Gebieten herumtreibt." Es sei damit auch Schluss mit Mutmaßungen und Verwechslungen. Winter: "Dann muss man aber Geld in die Hand nehmen."Ob es machbar ist, weiß auch er nicht. Wölfe seien scheu, ließen sich nicht einfach fangen und registrieren. Vorsorge sei wichtig, ebenso wie Steuerung und Kontrolle. Gibt es eine Entschädigung für gerissene Tiere? Martin Winter zweifelt: "Es geht doch nicht um den Wert von zehn Kilo Fleisch. Es geht um die Rasse. Das Genmaterial dieser Zuchtlinie ist dann für immer verloren."Bis Lösungen gefunden und umgesetzt sind, mit denen Züchter und Naturschützer zufrieden sind, wird es noch eine ganze Weile dauern. Bis dahin gilt erhöhte Wachsamkeit. Martin Winter hat keine Angst vor dem Wolf. Er sorgt sich einfach um seine "Familienmitglieder".