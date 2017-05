Die Frage, ob in Polizei- oder Gerichtsberichten die Nationalität genannt werden sollte, spaltet weiter die Leserschaft. Auch wenn viele der Ansicht sind, dass Infos über die Herkunft wichtig seien: Die Redaktion bleibt bei ihrer Orientierung am Pressekodex.

"Verschweigen" kritisiert

Nationalität nicht wichtig

Wissenswertes zum Presserat Presserat - vielleicht haben Sie den Begriff schon mal gehört. Doch was muss man sich darunter vorstellen? Hier ein Bündel an Informationen (Quelle: Presserat).



Basis des Presserats ist ein eingetragener Verein. Diesem gehören zwei Verleger- und zwei Journalistenorganisationen an:



Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV)

Deutscher Journalisten-Verband (DJV)

Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) in Verdi

Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ)

Diese vier Organisationen entsenden jeweils zwei Mitglieder in den sogenannten Trägerverein. Das Gremium beschäftigt sich mit finanziellen, personellen und organisatorischen Grundlagen des Presserats.



Über inhaltliche ethische Fragen, wie neue Richtlinien für den Kodex oder öffentliche Stellungnahmen, diskutiert das Plenum, die Vollversammlung des Presserats. Dieses 28-köpfige Gremium trifft sich zweimal im Jahr. Die Vertreter werden von den vier Trägerorganisationen gewählt und sind ehrenamtlich tätig.



Beschwerden über Veröffentlichungen behandeln die drei Beschwerdeausschüsse des Presserats. Sie tagen viermal im Jahr und bewerten die Beschwerden auf Basis des Pressekodex. Die Ausschüsse werden vom Plenum gewählt und sind jeweils zur Hälfte mit Verlagsvertretern und Journalisten besetzt.



Die Geschäftsstelle organisiert die Arbeit des Presserats und seiner Ausschüsse. Gleichzeitig ist sie Ansprechpartner für Leser, Journalisten und Verleger. Finanziert wird die Arbeit des Presserats aus zwei Quellen: Zum einen entrichten die Trägerverbände Beiträge. Zum anderen gewährt der Bund seit 1976 jährlich einen zweckgebundenen Zuschuss für die Arbeit des Beschwerdeausschusses. Grundlage hierfür ist ein eigenes Gesetz.



Der Presserat hat sich im Laufe seines Bestehens mit zahlreichen Beschwerden, Anfragen, Gesetzesvorhaben und Ereignissen befasst, die im Hinblick auf die Pressefreiheit und das Ansehen von grundsätzlicher Bedeutung sind. In öffentlichen Stellungnahmen hat der Presserat seine Auffassung mitgeteilt.

Selbstverpflichtung

Die Mehrzahl der deutschen Verlagshäuser bekennt sich mit einer Selbstverpflichtungserklärung dazu, den Pressekodex bei der Berichterstattung in ihren Zeitungen, Zeitschriften und Online-Medien zu achten. Ebenso verpflichten sie sich damit dazu, die Regeln zum Redaktionsdatenschutz zu befolgen. Viele Redaktionen weisen in ihrem Impressum darauf hin, dass sie die im Pressekodex definierten Qualitätsstandards für journalistisches Arbeiten als Maßstab anerkennen.

Erstmals 1973

Durch die Erklärung verpflichten sich die Verlage auch dazu, eine vom Presserat erteilte Rüge zu veröffentlichen. Eine Rüge wird im Fall einer massiven Verletzung eines ethischen Grundsatzes des Pressekodex ausgesprochen. Die Veröffentlichung kann in einer der nächsten Print-Ausgaben oder in Form eines Zusatzes zu einem Online-Artikel geschehen.



Der Presserat hat das ethische Regelwerk für die journalistische Arbeit erstmals im Jahre 1973 aufgestellt. Es wird seither regelmäßig fortgeschrieben, wenn aktuelle Entwicklungen innerhalb der Presse dies erfordern.

So fing es an

Eine Bilanz

Von Jürgen KandzioraAmberg/Weiden. Hier noch einmal Richtlinie 12.1 des Pressekodex: "In der Berichterstattung über Straftaten ist darauf zu achten, dass die Erwähnung der Zugehörigkeit der Verdächtigen oder Täter zu ethnischen, religiösen oder anderen Minderheiten nicht zu einer diskriminierenden Verallgemeinerung individuellen Fehlverhaltens führt. Die Zugehörigkeit soll in der Regel nicht erwähnt werden, es sei denn, es besteht ein begründetes öffentliches Interesse. Besonders ist zu beachten, dass die Erwähnung Vorurteile gegenüber Minderheiten schüren könnte."Eine der Zuschriften, die uns zur Kolumne "Von Zensur kann keine Rede sein" (Wochenend-Ausgabe 29./30. April) erreichte, stammte von einem Leser aus Weiden. Bei der Lektüre, so ließ dieser wissen, "kam bei mir der Ärger hoch über einen Beitrag in der Mittwochsausgabe, 26. April, Seite 8, unter dem Titel ,Tat ohne Täter: Tod von Niklas bleibt ein großes Rätsel'." Da sei es nicht "bloße Neugier", den Migrations- oder Abstammungshintergrund zu kennen, meinte der Weidener.Er führte an, was der Staatsanwalt in dem Prozess erklärt habe: "Ich bin hundert Prozent davon überzeugt, dass die meisten von ihnen ganz genau wissen, wer Niklas umgebracht hat, aber aus völlig falsch verstandenem Ehr- und Zusammengehörigkeitsgefühl das nicht sagen wollen." Möglicherweise, so der Leser, sei die Herkunft des Angeklagten nicht tatrelevant. Für die Berichterstattung über den Prozess wäre sie schon wichtig. Die Nationalität nicht zu erwähnen, "ist für mich das Verschweigen einer relevanten Information", so lautete der Vorwurf.In dem Prozess ging es um den gewaltsamen Tod des 17-jährigen Niklas. Der Schüler war im Mai 2016 auf dem Heimweg von einem Konzert in Bad Godesberg angegriffen und brutal zusammengeschlagen worden, so dass er später seinen Verletzungen erlag.Als Leseranwalt, dessen Aufgabe es auch ist, auf Kritik aus der Leserschaft einzugehen, schrieb ich dem Mann aus Weiden unter anderem: "Wenn Sie andere Medien in dieser Angelegenheit ebenfalls verfolgt haben, so konnten Sie feststellen, dass viele die Nationalität des Angeklagten auch nicht erwähnten. Des Öfteren war aber von Walid S. die Rede. Sogar die Bild verzichtete in ihrer Berichterstattung auf die Nennung der Herkunft, obwohl sich die Zeitung für eine Streichung der Richtlinie 12.1 im Pressekodex stark gemacht hatte."Laut Bild hatte der Staatsanwalt das Verhalten vieler Zeugen im Prozess außerdem mit diesen Worten angeprangert: "Ich bin sicher, sie wissen, wer der Täter ist. Offenbar ist es ihnen wichtig, einen Straftäter zu schützen. Offenbar ist es ihnen wichtiger, einen Kumpel zu schützen als der Polizei zu helfen. Eine Einstellung, die ich widerwärtig finde."Daraus und aus dem von dem Leser angeführten Zitat (Ehr- und Zusammengehörigkeitsgefühl) lässt sich nicht zwangsläufig auf einen Migrationshintergrund schließen. Als Leseranwalt hielt ich deshalb fest: "Ich vertrete weiterhin die Auffassung, dass es in diesem Bonner Fall - so fürchterlich es auch sein mag, was da mit einem 17-Jährigen geschehen ist - korrekt war, dass dpa und damit unsere Zeitung auf die Nennung der Herkunft verzichtet haben."Und ich fügte hinzu: "Ich glaube nicht, dass unsere Zeitung am 26. April eine relevante Information verschwiegen hat. Gruppen von jungen Leuten, die aus falsch verstandenem Zusammengehörigkeitsgefühl den Mund nicht aufmachen, gibt es überall. Mit der Nationalität hat das wenig zu tun."Der Weidener Leser hat inzwischen reagiert. Unter anderem hieß es in seiner Mail: "Aufgrund Ihrer Antwort kann ich Ihre Auffassung zu dem Fall nachvollziehen, wenn ich auch grundsätzlich anderer Ansicht bin."Als Reaktion auf die geplante Einführung eines Bundespressegesetzes gründen fünf Zeitungsverleger und fünf Journalisten den Deutschen Presserat und rufen damit eine freiwillige Instanz der publizistischen Selbstkontrolle ins Leben. Vorbild ist der 1953 gegründete British Press Council. Ein Jahr später tritt der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger dem Selbstkontrollorgan bei.Mit seiner Stellungnahme zur Berichterstattung über Soraya, der geschiedenen Frau des Schahs von Persien, rückt der Presserat erstmalig ins Licht der großen Öffentlichkeit. Der Presserat wendet mit Erfolg die "Lex Soraya" ab. Der Gesetzesentwurf sah eine Verstärkung des Ehrenschutzes für ausländische Staatsoberhäupter vor.Zum 60-jährigen Bestehen im vergangenen Jahr nannte sein Sprecher Manfred Protze den Presserat ein "staatsfernes, kollegiales Gremium, das mit dem Pressekodex ein ethisches Regelwerk geschaffen hat". Weiter sagte er: "Es ist für den territorialen Regelungsbereich des Grundgesetzes und für die ganze Branche verbindlich. Und das Prinzip der Freiwilligen Selbstkontrolle hat sich bewährt. Mit seinem Kodex und mit seiner Spruchpraxis setzt der Presserat verbindliche ethische Standards und mit ihnen Qualitätsmaßstäbe für die tägliche journalistische Arbeit."Unverzichtbarer Akteur der Selbstregulierung seien die Leser. Nicht der Presserat beobachte die Medien und eröffne als faktische Aufsicht Beschwerdeverfahren. "Diese Rolle hat in der Konstruktion der Selbstkontrolle die Leserschaft. Mit dem Recht des Einzelnen, auch ohne persönliche Betroffenheit Beschwerde zu erheben, wenn ein Verstoß gegen den Pressekodex begründet erscheint. Mit ihrer Kontrollfunktion repräsentieren die Medienkonsumenten zugleich ein gewichtiges Element von Transparenz und zivilgesellschaftlich-demokratischer Kultur."Der jüngst von politischen Gruppen erhobene Vorwurf der "Lügenpresse" habe mit auf Tatsachen gestützter Kritik an journalistisch-redaktionellen Produkten so gut wie nichts zu tun. "Er erscheint daher als Versuch einer pauschalen moralischen Abwertung der Medien und ihrer Akteure mit marktgerichteter Verunglimpfung. Den Medienhäusern und ihren Journalistinnen und Journalisten ist im Lichte derartiger Vorhaltungen zu empfehlen: Sie sollten sich begründeter Kritik jederzeit souverän stellen und - falls erforderlich - Konsequenzen ziehen; dem Druck einer auf bloße pauschale Behauptungen gegründeten und auf Unterwerfung gerichteten Propaganda dürfen sie nicht nachgeben. Wie in der Seefahrt gilt: Bei schwerem Wetter Kurs halten."Es gelte auch die Erfahrungsregel vom kleinen Finger und der ganzen Hand: Opportunistische Zugeständnisse vor allem bei ethischen Grundpositionen würden auf Dauer nämlich nicht belohnt. "Sie werden eher als Schwäche ausgelegt, die es für weitere Zugeständnisse zu nutzen gilt. Der Preis dafür könnte am Ende hoch sein: Das zentrale positive Unterscheidungsmerkmal zur ethisch weitgehend regelfreien Welt der sogenannten Sozialen Medien wäre gefährdet. Jeder Qualitätsverlust dieser Art ist nicht nur ein Schaden für die langfristige Akzeptanz und Überlebensfähigkeit werthaltiger Bezahlmedien. Er ist immer auch ein schwerer Verlust für die demokratisch verfasste Gesellschaft insgesamt, die bei der politischen Meinungsbildung auf glaubwürdige und ethisch verpflichtete Medien angewiesen ist."