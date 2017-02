"Das Opfer der Witwe" heißt

die neue Darstellung in der Krippe der Bergkirche - nach dem gleichnamigen Kapitel des Lukas-Evangeliums

. Die Szene zeigt, wie Jesus im Tempel sitzt und beobachtet, was die Leute in den Opferstock werfen. Viele Reiche kommen und geben viel.Als eine arme Witwe nur zwei kleine Münzen in den Kasten steckt, ruft der Herr seine Jünger zu sich und erklärt ihnen sinngemäß: Diese Frau hat mehr gegeben, als alle anderen. Denn die Reichen haben nur etwas von ihrem Überfluss abgetreten. Die Witwe aber, die kaum das Nötigste besitzt, opferte alles was sie hat, ihren ganzen Lebensunterhalt.Deshalb, so Jesu Lehre, ist ihre Spende und ihre Liebe zu Gott größer, als die der anderen. Liebe zum Evangelium und seinen Darstellungen mit farbenprächtigen Figuren zeigen auch die Amberger Krippenfreunde, die wichtige Lebens- und Wirkensstationen des Herrn in der großen Landschaftskrippe am Mariahilfberg nachbauen und in regelmäßigen Abständen wechseln. Zehn Mal sorgen sie zwischen der Adventszeit und Ostern für verschiedene Szenen samt biblischen Botschaften. Der Text der entsprechenden Evangelienstellen steht immer auf einer Infotafel daneben.