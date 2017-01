Auf dem Mariahilfberg geht das Jahr der Barmherzigkeit in die Verlängerung. Am Sonntag erhebt Weihbischof Reinhard Pappenberger Reliquien der heiligen Schwester Maria Faustina in einen Schrein. Das Thema Barmherzigkeit steht dabei an oberster Stelle.

Rosenkranz-Andacht

In goldener Monstranz

Reliquie Katholiken verehren die sterblichen Überreste (lateinisch reliquiae) eines Heiligen, weil sie damit sein ehrendes Gedenken bewahren wollen und hoffen, an seinen Wirkkräften Anteil zu erhalten. Unterschieden werden dabei Primärreliquien, das sind der verstorbene Körper oder Teile davon, und Sekundärreliquien, das sind Gegenstände, mit denen der Verehrte Kontakt hatte. (upl)

Es ist ein Knochensplitter aus den sterblichen Überresten der heiligen Schwester Maria Faustina Kowalska, der ab Sonntag dauerhaft in der Mariahilfbergkirche ausgestellt wird. "Wir sind sehr froh, dass wir diese Reliquie erhalten haben", sagt Guardian Janusz Wróbel, der im vergangenen Jahr Kontakte in sein Heimatland Polen hatte spielen lassen, um bei der Vergabe der Reliquien berücksichtigt zu werden. Maria Faustina Kowalska lebte von 1905 bis 1938 in Polen. Sie gilt als Mystikerin und "Apostelin der Barmherzigkeit". Im Jahr 2000 wurde sie vom damaligen Papst Johannes Paul II., ebenfalls ein Pole, heilig gesprochen.Mit der Erhebung der Reliquien beim Sonntagsgottesdienst um 10 Uhr schließt sich für die polnischen Franziskaner ein Kreis. Denn sie hatten 2015, gleich nachdem Papst Franziskus das Heilige Jahr der Barmherzigkeit ausgerufen hatte, der Bergkirche ein Gemälde gestiftet, das den Barmherzigen Jesus nach den Visionen der Maria Faustina zeigt. Kurze Zeit später wurden die Ordensmänner von der Nachricht überrascht, dass die Mariahilfbergkirche eine Heilige Pforte erhalten soll. Während des Jubeljahres führten Pater Janusz und seine beiden Mitbrüder jeweils am ersten Freitag eines Monats um 15 Uhr das Beten des Rosenkranzes der Barmherzigkeit ein - so wie ihn die heilige Maria Faustina Kowalska überliefert hat."Diese Andacht soll weiter gepflegt werden", erklärt der Franziskaner-Guardian. Mit der neuen Reliquie soll das regelmäßige Gebet zusätzliche Wirkkraft entfalten. Gleich zu Jahresbeginn war Janusz Wróbel nach Krakau gereist, um den Knochensplitter in Empfang zu nehmen. Die Reliquie ist mittlerweile in eine goldene Monstranz eingearbeitet. Sie wiederum wird in einem beleuchteten Schrein ausgestellt, der zwischen Hoch- und rechtem Seitenaltar der Bergkirche seinen Platz findet. Der Guardian leitet das Franziskaner-Kloster seit mittlerweile elf Jahren. Erst vergangene Woche war der Visitator des Ordens routinemäßig in Amberg zu Gast. Derzeit leben drei Ordensmänner auf dem Berg. "Im Mai kommt der vierte", berichtet Pater Janusz. 2018 soll es dann eine weitere Verstärkung geben, dann wächst der Konvent auf fünf. "Es ist schön, wenn neue Mitbrüder kommen", sagt der Geistliche. "Die haben neue Ideen. Jeder ist anders. Das ist der Reichtum einer Gemeinschaft."