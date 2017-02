Das Handy im Krankenhaus benutzen? Verboten! Oder etwa doch nicht? "Bei uns steht das Handy-Verbot in der Hausordnung", erklärt Hubert Graf, kaufmännischer Direktor des Klinikums St. Marien. Aber das wird sich wohl bald ändern.

Kein Handy zur Hand

Neue Terminals ab Oktober

Geduldet würden Smartphones im Amberger Klinikum schon lange, auch wenn es in der Hausordnung derzeit noch anders geschrieben steht. Bei nächster Gelegenheit soll das Verbot laut Graf aber auch offiziell gestrichen werden. "Früher dachte man, dass medizinische Geräte durch die Handystrahlung gestört werden könnten. Aus Unsicherheit wurde dann das Verbot aufgestellt, aber das ist heute nicht mehr zeitgemäß", verdeutlicht Graf.Simsen, mailen, surfen und telefonieren mit dem Smartphone sind im Amberger Krankenhaus also kein Problem. Was aber, wenn ein Patient gar kein Handy besitzt oder nicht damit umzugehen weiß? Graf verrät, dass etwa 60 Prozent der Patienten die Telefone, die sich an den Zimmerbetten befinden und gegen eine Gebühr freigeschaltet werden können, nutzen. So auch die Schwiegermutter von Peter Nitsch: "Mit fast 90 Jahren ist sie naturgemäß weniger smartphoneaffin." Deshalb nimmt die Seniorin, die derzeit Patientin im St. Marien ist, das klinikumseigene Kombi-Angebot für Telefon, Radio und TV für drei Euro pro Tag wahr. Ein Krankenhausaufenthalt ist meist sowohl für die Patienten als auch die Angehörigen eine emotionale Ausnahmesituation. Um in Kontakt zu bleiben und nach dem Befinden der Lieben zu fragen, nutzen Verwandte und Freunde also die gemieteten Nummern und rufen in den Patientenzimmern der Klinik an."Mit Erstaunen mussten wir feststellen, dass meine Schwiegermutter dabei über eine kostenpflichtige 01805-Nummer anzurufen ist", ärgert sich Nitsch. Bei derartigen Nummern ist seit 2005 per "Gesetz zur Tarifansage" eine Kostenansage beim Anruf vorgeschrieben. Diese Tarifansage fehlt hier jedoch. "Die öffentliche Hand als Betreiber der Klinik verstößt also gegen rechtliche Vorschriften, um mit der Not vor allem älterer Mitbürger, die eben kein Handy besitzen oder bedienen können, Geschäft zu machen", erklärt Nitsch seinen Unmut."Das Thema mit der 01805-Nummer ist mir schon lange ein Dorn im Auge", sagt Graf auf Nachfrage der AZ. Er legt dar, dass das Klinikum in einem Vertragsverhältnis mit dem Anbieter Telba steht. Dieser Firma gehört das Telefonsystem und sie betreut es im Krankenhaus. Folglich kassiert sie auch die Gebühren der Anrufer. "Der Vertrag ist bereits gekündigt und läuft nur noch, weil wir sechs Monate Kündigungsfrist einhalten müssen", führt Graf aus. Das bedeutet, ab Ende März können Patienten im Klinikum St. Marien kostenfrei unter der normalen Amberger-Vorwahl angerufen werden. "Wir hätten das gerne schon früher beendet, dazu war aufgrund einer Vereinbarung aber die Zustimmung Telbas nötig", bedauert Graf.Im Oktober 2017 soll dann auch mit der Installation neuer "Bedside-Terminals" begonnen werden. Wie die genau aussehen oder bedient werden und was die Nutzung pro Tag dann kosten wird, ist noch nicht sicher. Dazu läuft gerade ein Ausschreibungsverfahren. Fest steht aber, dass Patienten, die kein eigenes Handy besitzen, an den neuen Telefonen dann nicht mehr über die Vorwahl 01805, sondern unter 09621 zu erreichen sind.