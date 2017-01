Wir rasen auf einem winzigen Staubkorn durch das All und nehmen uns unheimlich wichtig. Doch so sehr wir uns bemühen, unsere Erde zu zerstören - gegen die Macht der Sterne kommen wir nicht an.

"Eine Katastrophe"

Alle 1500 Jahre

Auch Bischof referiert

Von Andreas AscherlDer Gerhardingersaal der Dr.-Johanna-Decker-Schulen verwandelte sich am Mittwochabend in ein Raumschiff. An dessen Steuerknüppel saß Professor Matthias Mändl von der Technischen Hochschule, der die faszinierten Zuhörer in eine fremde Welt entführte, die doch viel mehr mit unserem Leben zu tun hat, als uns allen lieb ist.Aber zunächst einmal hatte der Direktor der Schule das Wort: Günter Jehl. Auf ihn geht die neue Vortragsreihe zurück. Einmal im Monat spricht ein Experte zu einem Thema, das eine größere oder kleinere Öffentlichkeit locken soll. Den Anfang machte nun Matthias Mändl, im Hauptberuf in Amberg OTH-Professor für Akustik und Schallanalyse. Er ist aber auch Vorsitzender der Volkssternwarte Ursensollen und ein ausgewiesener Kenner der extraterrestrischen Einflüsse auf unser Klima.Und genau darum ging es in seinem Vortrag. Denn dass der Mensch gerade dabei ist, seinen eigenen Lebensraum zu zerstören, ist ja hinlänglich bekannt. Doch wie beeinflusst die Sonne den Lauf der klimatischen Veränderungen? Welche Zyklen gibt es zwischen den Warm- und Eiszeiten, und wodurch werden sie beeinflusst? Matthias Mändl entschuldigte mit seinem Vortrag nicht den Menschen, der gerade fleißig an dem Ast sägt, auf dem er so bequem sitzt. Denn seit rund 10 000 Jahren haben wir es auf unserem Planeten sehr schön. Wir leben in einer Zwischeneiszeit, in der ein angenehmes und gleichmäßiges Klima für eine regelrechte Explosion unserer Zivilisation gesorgt hat. Mit entsprechend negativen Entwicklungen. Aber: "Für die Gattung Mensch ist das eine Katastrophe, für die Natur ist es nichts."Denn laut Mändl kommt die nächste Eiszeit ganz bestimmt und vielleicht, ja vielleicht haben wir ja wieder einmal ausgesprochenes Glück, dass es unser Stern, die Sonne, doch noch einmal gut mit uns meint. Denn in letzter Zeit haben die Astronomen eine deutliche Reduzierung der Sonnenflecken festgestellt, nachdem zuvor über Jahrzehnte hinweg ein Maximum davon aufgetreten war. Sonnenflecken, so erläuterte Mändl, haben ihre Ursache in der Eigenrotation unseres Zentralgestirns und unterliegen einem bestimmten Zyklus: Elf Jahre sind es. Je mehr dieser Flecken aber gezählt werden können, desto heißer brennt die Sonne.Denn auch diese Zyklen sind mal mehr, mal weniger intensiv. "Aber wenn die Sonne hustet, hat das einen großen Einfluss auf das Erdklima." Derzeit hustet sie weniger, vielleicht verschafft das laut Mändl der Menschheit die Verschnaufpause, die sie braucht, um ihre Energieversorgung auf eine weniger CO2-intensive Grundlage zu stellen. Lässt sich der Einfluss der Sonne noch gut und sehr nachvollziehbar in das Klimamodell einbauen, geht es ab da in einen noch sehr unerforschten Bereich, in dem es meist noch keine Erklärungen, sondern nur Ansätze gibt. Da existieren dann so exotische Dinge wie die Dansgaard-Oeschger-Zyklen, die ungefähr alle 1500 Jahre einmal zu rasanten Klimaschwankungen auf der Erde führen. Die Nordhalbkugel bringen sie zu einer schnellen Erwärmung, der eine langsame Abkühlung folgt. Übrigens korrespondierend mit sogenannten Heinrich-Events, einem Abreißen des Golfstroms schon lange vor dem Nordpol, das zu einer deutlichen Abkühlung des Planeten führt.Es geht aber noch besser: Die Abfolge von Eis- und Warmzeiten versuchen die sogenannten Milankovic-Zyklen zu erklären. Die basieren darauf, dass sich die Orbital-Parameter der Erde ständig ändern: die Neigung der Achse zur Sonne, die Form der Parabel der Umlaufbahn. Entsprechend heizt die Sonne - oder eben nicht. Alle 100 000 Jahre, so hat der serbische Mathematiker Milutin Milankovic errechnet, wiederholt sich so ein Zyklus, messbar übrigens in den Eisbohrkernen, die Experten in Grönland zutage fördern. Besonders beeindruckend die Nemesis-Hypothese - spannend zwar, doch eher unwahrscheinlich. Alle 26 Millionen Jahre nämlich gibt es eine Katastrophe auf unserem Planeten, die zum Aussterben von rund 90 Prozent aller Arten führt. Beispiel Dinosaurier.Für deren Ende wird bekanntlich ein Meteoriteneinschlag verantwortlich gemacht. Was, wenn es auch dafür eine zyklische Ursache im Weltall gäbe? Beispielsweise einen Begleitstern der Sonne, einen braunen Zwerg, den wir bisher nur noch nicht entdeckt haben?Nemesis wird er in der Forschung genannt. Er soll auf einer weiten Bahn durchs All wandern und regelmäßig für Störungen in der Oortschen Wolke sorgen, in der sich zahlreiche Eisbrocken tummeln. Dann rasen diese plötzlich als Meteoriten auf die Erde zu und zerstören hier das Leben. "Aber es wird immer wahrscheinlicher, dass es Nemesis nicht gibt", beruhigte Mändl. Dagegen ist er sich sicher, dass schon in den nächsten Jahren die Entdeckung von Planet Nummer 9 des Sonnensystems bevorsteht. "Der könnte aber auch ein Zwergstern sein."Wäre da noch der Einfluss der Dunklen Materie auf das Klima. Aber das führt zu weit hinaus in die Tiefen des Weltalls. Wesentlich irdischer wird es am Mittwoch, 15. Februar, 19 Uhr, im Gerhardingersaal. Dann spricht Bischof Rudolf Voderholzer über Fritz Gerlich, einen publizistischen Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus.