Ein Autofahrer schaut irritiert, als ihm ein Kleinlaster entgegenkommt. Ein Blick nach links, dann wieder geradeaus. So richtig kann er noch nicht fassen, dass die Einbahnstraße für den Gegenverkehr freigegeben ist. Zwischen Irritationen, Ärger und Gelassenheit bewegen sich die Emotionen rund um die Baustelle in der Oberen Nabburger Straße.

Drei Fragen

Der Streifzug durch die Baustellen-Zone beginnt in der Bahnhofstraße, dort wo normalerweise Fußgänger flanieren. Rot-weiß-gestreifte Zäune pressen die Menschen jetzt nah an die Mauern. An der engsten Stelle ist kaum Platz, um mit einem Kinderwagen hindurchzukommen. "Am ersten Tag standen wir fast alleine im Laden", sagt Susanne Mönch, Angestellte bei Nanu-Nana. "Für das Geschäft ist die Baustelle nicht gut." Gemeinsam mit Filialleiterin Martina Endner wartete sie auf eine Lkw-Lieferung. Wenn die kommt, wird der Verkehr für den Zeitraum des Abladens still stehen.Vom Jack-Wolfskin-Store aus hat Angestellte Elisabeth Wagner einen guten Blick auf die Kreuzung: "Chaos pur, das kann man ganz oft beobachten." Auch Martina Fochtner, Angestellte im Bekleidungsgeschäft Comma gegenüber, beklagt die Lautstärke und "das Remmidemmi". Foto-Express-Azubi Leon Kölbl musste drei bis vier Kartenständer im Laden lassen, sonst würde es für die Fußgänger kein Durchkommen mehr geben. "Es ist schon recht eng." Eine Straße weiter, im Reformhaus König in der Unteren Nabburger Straße beobachtet Inhaberin Doris König, wie munter das Parkverbot ignoriert wird. "Der Wegfall der Parkplätze trifft uns schon." Das findet Aurelia Däbritz allerdings nicht. Die Inhaberin des Kaufhauses Monte sagt: "So lange Autos noch durchfahren können, haben wir keine Probleme, aber wenn die Straße zu ist, ist das fürs Geschäft die Hölle."Däbritz ist auch überzeugt, dass die Baufirmen ihr bestes geben, um die Arbeiten möglichst zügig abzuschließen. In der Hosen-Zentrale löst die Frage, ob denn die veränderte Verkehrsführung das Geschäft beeinflusse, Heiterkeit aus. "Nebenstraßen sind allgemein schlecht", sagt Junior-Chef Michael Triendl. "Schwach" sei es gewesen, dass er aus der Zeitung habe erfahren müssen, wie der Verkehr umgeleitet werde. Baustellenerfahrung kann Gerlinde Spanl, Inhaberin des Berufsbekleidungsgeschäftes in der Oberen Nabburger Straße vorweisen. "Und soll ich Ihnen etwas sagen? Momentan ist es nicht belastend. Wir kennen es aus den letzten Jahren nicht anders." Ihre Stammkunden bekämen einen Parkplatz im Innenhof. Und auch in der Hairothek winkt Oliver Nagel nur ab: "Unser Terminkalender ist immer sechs bis acht Wochen im voraus voll", sagt der Friseur. Geschäftseinbußen befürchtet er nicht. Was er jedoch der Stadt ankreidet: Mangelnde Informationspolitik.Bauingenieur Stefan Trettenbach vom Tiefbauamt hält dagegen: "Die betroffenen Anwohner der Oberen Nabburger Straße und des Schanzgäßchens wurden in zwei Anliegerversammlungen über die Maßnahme und die vorgesehene Verkehrsführung umfassend informiert." Mit der Bauphase 2 gelte wieder die "altgewohnte" Verkehrsführung im Bereich Bahnhofstraße und Unterer Nabburger Straße. Einschränkungen werden dann vor allem in der Oberen Nabburger Straße bestehen.Wie breit müssen eine beidseitig befahrbare Straße und ein Fußweg sein?Stefan Trettenbach: "Die Straße muss mindestens 5,50 Meter haben. Aufgrund der Verkehrsbeschilderung darf im Bereich Bahnhofstraße nur Schrittgeschwindigkeit gefahren werden. Der Fußweg muss mindestens einen Meter breit sein. Da sind wir hier am Limit, da baulich nicht mehr Verkehrsraum zur Verfügung steht."Warum muss der Fußweg durch rot-weiße Zäune abgeriegelt werden?"Im Bereich der Bahnhofstraße ist keine Bordsteinanlage vorhanden, Gehweg und Fahrbahn sind höhengleich. Zur Absicherung der Fußgänger ohne Schutzzäune würden die Autofahrer auf den Gehwegbereich ausweichen und die Fußgänger gefährden.Oder anders rum - ohne Schutzzäune würde die Verkehrsführung der Fußgänger weniger gut funktionieren. Sie würden wohl wie gewohnt mittig auf der Straße laufen. Gegenseitige Behinderungen und Gefährdungen von Fußgängern und Autofahren wären die Folge. Und: Ohne Schutzzäune würden Autofahrer im Gehwegbereich halten oder kurz parken und den engen Verkehrsraum noch weiter verkleinern."Wie lange wird die derzeitige Situation noch andauern?"Voraussichtlich noch drei Wochen. Anschließend läuft die Bauphase 2 an." (roa)