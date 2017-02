Trauma-, Gefäß- oder Onkologisches Zentrum - in immer mehr medizinischen Bereichen wird das Wissen von Experten gebündelt. Welchen konkreten Nutzen die Patienten davon haben, erfuhren die Besucher des zweiten Gesundheitsforums, veranstaltet vom Amberger Klinikum und der Volkshochschule. Im Großen Rathaussaal stellte Leiter Saman Djamil das neu errichtete Gefäßzentrum von St. Marien sowie dessen Kooperationspartner vor.

Interdisziplinär vernetzt

Eingriffe sehr schonend

Neues Info-Faltblatt und neuer Vortrag morgen Der Weg ins Gefäßzentrum von St. Marien führt in der Regel über den Haus- oder Facharzt. Alle wichtigen Infos dazu sind in einem neuen Faltblatt zusammengefasst, das ab sofort in der Klinik für Gefäßchirurgie ausliegt und auf das der Leiter der Einrichtung, Saman Djamil, im Rathaus aufmerksam machte.



Im dritten und letzten Vortrag der Reihe Gesundheitsforum immer am Dienstag an gleicher Stelle geht es morgen um das Thema "Vom Nierenstein bis zum Prostata-Karzinom: Bildgebung in der Urologie".



Referent des Abends ist Professor Dr. Volkher Engelbrecht, der Chefarzt des Instituts für diagnostische und interventionelle Radiologie. Sein Referat beginnt um 19.30 Uhr; der Eintritt ist wie immer bei der Reihe kostenlos.

"Patienten, die mit einer Gefäßerkrankung zu uns kommen, haben meist noch weitere Begleiterscheinungen wie Diabetes oder Bluthochdruck", erläuterte der Oberarzt der Klinik für Gefäßchirurgie. Daher sei es für die Therapie extrem wichtig, von Anfang an alle relevante Fachdisziplinen und die anschließende Nachbehandlung miteinzubeziehen. Im Gefäßzentrum passiere genau das: Hier treffen sich laut Djamil die Spezialisten von St. Marien - allen voran die Klinik für Gefäßchirurgie und das Institut für diagnostische und interventionelle Radiologie - sowie niedergelassene Fachärzte aus der Region.In täglichen sogenannten Gefäß-Besprechungen und regelmäßigen -Konferenzen würden die Patienten und ihre Krankheitsbilder vorgestellt, um anschließend gemeinsam den bestmöglichen Behandlungspfad zu erarbeiten. Je nach Erkrankung werden dazu Diabetologen, Angiologen, Neurologen oder Experten aus der Inneren Medizin und Kardiologie hinzugezogen. "So können unsere Patienten sicher sein, dass alle Ärzte von der Vor- bis zur Nachsorge umfassend über Krankheitsbild und Therapieschritte informiert sind. Und wir wissen die Betroffenen auch nach der Entlassung im Klinikum in besten Händen", strich Djamil die Vorteile heraus.Wie breit das Gefäßzentrum aufgestellt ist, veranschaulichte der Mediziner anhand einiger typischer Erkrankungen wie der Verengung der Halsschlagader, dem diabetischem Fußsyndrom oder der sogenannten peripheren arteriellen Verschlusskrankheit. Neben Medikamenten, Kathetertherapie und Stents, die als zusätzliche Stütze für das Gefäß dienten, könnten die Spezialisten beispielsweise auch einen Bypass, also eine "Umgehung" des Verschlusses, legen, so Djamil.Die Eingriffe würden, wann immer möglich, besonders schonend und minimal-invasiv ausgeführt, damit sich die Patienten schnell wieder von dem Eingriff erholten. Manchmal ließen sich dank der Zusammenarbeit mit dem Institut für diagnostische und interventionelle Radiologie größere Operationen sogar ganz vermeiden. Denn das Team der Radiologie könne mittels eines winzigen Ballons Gefäße auch direkt und schmerzfrei unter lokaler Betäubung öffnen.