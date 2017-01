Wäre es keine Fälschung, könnte man sich in diesen digitalen Zeiten über eine lachsfarbene Postkarte freuen. So aber entwickelt sich das Stück Papier zum fiesen Nepp: Vodafone Kabel Deutschland verschickt derzeit in Amberg und Umgebung Werbematerial.

Wiederholter Zustellversuch?

Hintergrund Worum genau geht es dem Kabelfernsehanbieter Vodafone Kabel Deutschland überhaupt? Als Anlass seiner Rundschreiben nennt er eine "wichtige Neuerung der Telefon- und Internet-Technologie". Er stellt vor: "Im Zuge der Breitbandinitiative werden vielerorts die Telefon- und Internetanschlüsse modernisisiert. Auch an Ihrer Adresse ist die zukunftsfähige Kabel-Glasfaser-Technologie verfügbar." Deshalb stellt er eine Verbesserung der Tarife oder der Leistung in Aussicht. Der eigentliche Zweck dieser Schreiben sind laut Verbraucherzentrale neue Vertragsabschlüsse. (roa)

Es imitiert die Benachrichtigungskarten, die man im Briefkasten findet, wenn ein Paket nicht abgegeben werden konnte. In anderen Regionen Nordbayerns tauchten auch fingierte Behörden-Schreiben auf DIN-A4-Blättern in Umschlägen auf."Wiederholter Zustellversuch" ist auf der Postkarte gleich neben dem Symbol der Deutschen Post zu lesen. Es ist versehen mit einem handschriftlichen Kürzel. Das Vodafone-Logo sucht man vergeblich. Und: "Wichtige Information", garniert mit "Rufen Sie bitte bis spätestens 16.02.2017 bei uns an", gaukeln dem Empfänger Dringlichkeit vor. Mit dieser imitierten Seriosität versucht der Telekommunikationsdienstleister, neue Kunden zu gewinnen. Die Leiterin der Amberger Verbraucherberatung empfiehlt: "Nicht verrückt machen lassen." Marion Gaksch empfiehlt ratlosen Kunden grundsätzlich, sich in der Verbraucherzentrale über das Thema zu informieren. Die Verbraucherzentrale Bayern warnt vor diesen Schreiben: "Wir meinen: Nach dem Wettbewerbsrecht ist das nicht erlaubt", geht aus einer Presse-Info hervor, die sie zu diesem Thema auf ihrer Homepage veröffentlicht hat. "Zweck sind neue Vertragsabschlüsse. Welchen Anbieter Sie auch haben: Reagieren müssen Sie nicht", informierte das Portal. "Die Angeschriebenen werden unter Druck gesetzt, unbedingt innerhalb der Frist beim Anbieter anzurufen, weil sie ansonsten etwas Wichtiges verpassen könnten", so Katja Henschler von der Verbraucherzentrale Sachsen. Die fingierte Frist habe in Wahrheit keinerlei Bedeutung. Wer tatsächlich den Anbieter wechseln möchte, könne sich darüber unverbindlich und ohne Termine in der Verbraucherzentrale in der Herrnstraße informieren, sagt Marion Gaksch.