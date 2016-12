"Sie haben in den vielen Jahren Ihres Lehrer-Daseins den Wandel im schulischen Leben mitgetragen!" Mit diesen Worten bedankte sich Schulamtsdirektor Peter Junge bei den neun Lehrkräften an Amberger Grund- und Mittelschulen, die in diesem Jahr ihr 25- bzw. 40-jähriges Dienstjubiläum feiern konnten. Ebenfalls geehrt wurde der ehemalige Rektor der Grundschule Barbara, der in den Ruhestand trat.

Es ist zur Tradition geworden, dass in der Adventszeit der Oberbürgermeister die Jubilare zu einer kleinen Feierstunde einlädt, die - wie seit vielen Jahren - musikalisch von Birgit Sonntag (Ammersricht) und ihrer Flötenspiel-Gruppe umrahmt wurde. "Es soll eine Wertschätzung für Ihre jahrzehntelange Arbeit sein", betonte OB Michael Cerny. Personalratsvorsitzender Heinz Kotzbauer wies darauf hin, dass in einer Zeit, in der die Familie nicht mehr diesen Stellenwert besitze, und in der die Eingliederung der Flüchtlingskinder aus den Kriegsgebieten uns vor eine große Aufgabe stelle, engagierte Lehrkräfte im Grundschulbereich besonders wichtig seien. Schulamtsdirektor Peter Junge erinnerte an Schlagzeilen, die vor 25 bzw. 40 Jahren, dem Zeitpunkt, an dem die Jubilare ihren Dienst antraten, die Welt bewegten.Ruhestand: Rektor Berthold Göttgens (Barbaraschule). 40 Jahre: Gudrun Brumbach (Max-Josef), Werner Gebhard, Maria Sigwart (je Dreifaltigkeit) und Waltraud Gnahn (Luitpold). 25 Jahre: Elke Schmidt, Sabine Hiltl, Andrea Schmid (alle Barbara), Karin Müller-Popp und Angelika Wallner (beide Dreifaltigkeit).