Der Landschaftspflegeverband Amberg-Sulzbach e.V. (LPV) lädt im Rahmen der Öko-Modellregion wieder zur Fortbildung in Sachen Obstbaumpflege ein, mit dem bundesweit bekannten Gärtnermeister und Baumpflege-Experten Josef Weimer.

Weimer versteht es sein fundiertes Wissen begeisternd weiterzugeben. In seinen „Obstbaumverständnis-Kursen“ vermittelt er einen ganz eigenen Blick auf den Baum, indem er die Entwicklung des Baumes mit der des Menschen vergleicht. Die Teilnehmer bekommen ein Gefühl dafür, was der Baum in seiner jeweiligen Lebensphase für eine Pflege braucht.In den beiden zweitägigen Kursen geht es um die Pflege von Hochstammbäumen auf Streuobstwiesen. Im Grundkurs werden nach einem interessanten Theorieteil Jungbäume geschnitten, im Aufbaukurs ältere Bäume.Auch erfahrene Baumpfleger sollten zunächst den Grundkurs besuchen, da der Kurs auf dem sogenannten Oeschberg-Palmer-Schnitt basiert. „Der Oeschberg-Palmer-Schnitt ist viel besser als die klassische Schnitttechnik, weil wir so zu wirklich langlebigen, gesunden und reichtragenden Bäumen kommen“, meint Roland Maier, OGV-Vorstand und ehemaliger Teilnehmer aus Hirschau.Der Grundkurs findet am 2./3. März in Frechetsfeld statt, der Aufbaukurs am 29./30. März im Amberg-Sulzbacher Land. Die Teilnehmergebühr für einen zweitägigen Kurs beträgt jeweils 90€ pro Person. Eine frühzeitige Anmeldung wird empfohlen unter 09621-39-238 oder unter oekomodellregion@lpv-amberg-sulzbach.de . Weitere Infos zu den Veranstaltungen unter www.oekomodellregionen.bayern/oko-modellregion/amberg-sulzbach/.