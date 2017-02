Amberg. Das soll es dann soweit gewesen sein. Mit HMBC, dem holstuonarmusigbigbandclub. Seit der Gründung 2003 produzierten die sechs Musiker aus Vorarlberg sechs CDs. Und mit ihrem letzten Auftritt im Musikomm am Samstagabende in Amberg legten sie ihren sechsten und letzten Auftritt in der Vilsstadt hin.

Andreas Broger, Bartholomäus Natter, Johannes Bär, Ossi Weber, Stefan Bär und Stefan Hörtnagl absolvieren derzeit ihre Abschiedstournee. Nach fünf erfolgreichen Auftritten in Amberg stand die Stadt deshalb auch wieder auf dem Tourplan. „Amberg war für uns immer der Hammer. So ein super Publikum“, schwärmten die Musiker auf der Bühne. Und: „Amberg war immer der einzige Auftritt, bei dem wir einen Cuba Libre auf der Bühne serviert bekamen.“ Überreicht wurde der Cocktail von Musikomm-Eventmanagerin Sophie Meier-Rastl.Sie ist selbst gebürtige Österreicherin und sorgte gemeinsam mit Veranstalter Michael Mindt dafür, dass die Band wieder nach Amberg kam. „Wir haben die Boyband mit einem lachenden und einem weinenden Auge eingeladen“, sagte Meier-Rastl.350 Karten gingen bereits im Vorverkauf weg, 30 bis 40 kamen an der Abendkasse noch dazu. Von der ersten Minute an glich das Musikomm einem Hexenkessel. Die Konzertbesucher verbreiteten beste Laune. Sie sorgten fast im Minutentakt dafür, dass sich nicht nur die Stimmung stetig steigerte, sondern auch die Temperatur im Saal. Ihr Programm beschrieben sie in einer Presse-Info selbst am besten: „Sechs Typen. Genauer gesagt: Sechs krasse Typen, je nach Bedarf zwischen 12 und 17 Instrumente, dazu viel Gesang und fallweise Beatbox. Das ist das Material, mit dem auf der Bühne gearbeitet wird. Der Rest ist nicht Schweigen, sondern ein Konzerterlebnis der besonderen Art. Selbstgestricktes trifft wohl Aufbereitetes, Volksmusik trifft Jazz, Schlager trifft Pop trifft Balkan. Was wann warum wie genau passiert, ist nicht immer vorhersehbar. Weder für die Konzertbesucher noch für die Ausführenden.“ Erst nach vielen Zugaben durften sich die Musiker von HMBC von der Bühne verabschieden. Vielleicht bleibt ihnen jetzt nicht nur der Cuba Libre in Erinnerung, sondern auch der Applaus.