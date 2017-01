Das Baby meldete sich nur einmal kurz aus der Bauchtrage seiner Mama zu Wort. Im Zuhörerraum schob die Frau des Angeklagten dem Kind schnell einen Schnuller in den Mund. Es wird einer der wenigen Momente bleiben, die der Vater von seinem Kind mitbekommt. Er muss ins Gefängnis.

Und selbst wenn er seine Strafe abgesessen hat, wird er in sein Heimatland Kosovo zurückgebracht. Am Donnerstagvormittag hatte sich der 28-Jährige vor Richterin Julia Taubmann wegen unerlaubter Einreise, unerlaubten Aufenthalts sowie Sachbeschädigung zu verantworten. Daraus wurde eine Gesamtfreiheitsstrafe von zehn Monaten ohne Bewährung gebildet.2015 reiste der gelernte Heizungsbauer aus dem Kosovo nach Deutschland ein und bekam als Asylbewerber eine befristete Aufenthaltsgenehmigung von drei Monaten. In dieser Zeit lernte er in einem Tanzlokal in Sulzbach-Rosenberg eine gleichaltrige Ambergerin kennen. "Sie hat mich dreimal in ihre Wohnung eingeladen", sagte der Kosovare. Das Paar habe heiraten wollen. Der formale Akt scheiterte jedoch an den nötigen Papieren und an der bevorstehenden Abschiebung. Als der Mann zurück auf der Balkanhalbinsel war, hätten beide getrennt voneinander an dem Vorhaben festgehalten. "Meine Frau kam deshalb in den Kosovo. Dort haben wir auch geheiratet." Ob die Ehe auch in Deutschland anerkannt wird, war nicht Thema der Verhandlung. Acht Monate nach der Hochzeit - die Frau war längst zurück in Amberg - machte sich der 28-Jährige auf zu ihr."Ich wollte eigentlich einen Termin bei der Deutschen Botschaft", erklärte der Kosovare. Acht Monate habe er in seinem Land darauf gewartet, doch ohne Erfolg. "Ich bin dann mit einem Freund zusammen nach Deutschland eingereist. Der Freund habe sich in Regensburg als Asylbewerber gemeldet. Er sei von seiner Frau in Nürnberg abgeholt worden und schlüpfte in ihrer Wohnung in Amberg unter. Das war am 9. März 2016. Im Juni fingen die Probleme in der Familie an. Die schwangere Frau habe seiner Aussage nach zu ihm gesagt, er dürfe sein Kind nicht sehen und sie werde ihn nicht als Vater eintragen. "Wir hatten großen Stress. Ich hatte Heimweh, war sehr traurig. Ich habe viel geraucht und Alkohol getrunken." Die Frau wurde schließlich bei der Polizei vorstellig und zeigte ihren Mann wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung an. Als Zeugin vor Richterin Taubmann machte sie von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Weshalb auch später der Freispruch bezüglich dieses Tatvorwurfs erfolgte.Dass er am 14. September mit dem Messer ein Stromkabel zur Waschmaschine durchgeschnitten habe, "das stimmt", gab der Angeklagte zu. "Aber ich habe sie nie geschlagen. Ich habe sie fest umarmt, aus Liebe. Ich habe niemals geäußert, dass ich sie umbringen werde", ließ er über den Dolmetscher verlauten. Die Polizei nahm den 28-Jährigen in U-Haft. Dort sitzt er bis heute. Staatsanwältin Dr. Barbara Tutsch hielt eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr für angemessen. Rechtsanwalt Andreas Ophoff plädierte, die Freiheitsstrafe auf Bewährung auszusetzen. Er betonte: "Ich halte ihn nicht für einen kriminellen Menschen."Richterin Taubmann sagte, dass für einen Aufenthalt in Deutschland das Einhalten "gewisser Spielregeln" notwendig seien. Der Angeklagte habe bei seiner wiederholten Einreise keinen neuen Asylantrag gestellt, stattdessen habe er gar nichts gemacht. Sie warf ihm vor, das Rechtssystem nicht ernstzunehmen. "Sie haben es sich bei ihrer Frau sehr leicht gemacht", sagte sie. Die Aufregung habe ihr zusätzlich eine schwierige Schwangerschaft beschert, so dass das Kind mit knapp über 2000 Gramm viel zu klein und zu leicht auf die Welt gekommen sei. "Allein sich auf die Vaterschaft zu berufen, reicht mir nicht, um eine Bewährung zu riskieren", sagte Taubmann mit Blick auf die Zukunft des Angeklagten.