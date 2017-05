(ads) Musik, die unter die Haut ging, erlebten die Gäste des Konzerts mit Korbinian Maier aus München. Der Organist gab mit Liedern, Texten, Improvisationen sowie festlichen Orgelwerken von Bach, Buxtehude, Zachow, Couperin, Mozart und Staden einen tiefen, berührenden Einblick in das Geheimnis der Auferstehung und ließ diese für Kopf und Herz begreifbar werden.

"Die Orgel und die Musik für dieses vielseitige Instrument inspirieren mich und sind meine große Leidenschaft, die ich gerne mit interessierten Menschen teilen möchte", betonte Korbinian Maier. Er gab in Amberg in der Dreifaltigkeitskirche schon öfter ein Gastspiel, dieser Tage aber erstmals an der neu renovierten Orgel mit ihren 43 ausdrucksstarken Klangfarben. Die Spenden der Besucher fließen laut einer Mitteilung der Pfarrei in die Pflege der Orgel.