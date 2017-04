Das kommt nicht alle Tage vor, schon gar nicht bei einer offiziellen Feier. Der Hochschul-Kanzler singt dem Jubilar ein launiges Gstanzl. Zum 80. Geburtstag ihres Gründungspräsidenten richtet die OTH ein entspanntes "Familienfest" aus.

Du hast nicht nur den Grundstein der Hochschule gelegt, sondern auch den Zukunftsstein für unsere Region. Alt-OB Wolfgang Dandorfer

Im Kreise "seiner" Hochschule erfuhr am Freitagnachmittag Professor August Behr einen besonderen Empfang: Umrankt nicht nur von hoher Wertschätzung. Ein gar lustiges Liedchen, nämlich einen Zwiefachen, brachte Kanzler Ludwig von Stern zusammen mit Markus Lommer mit fülliger Bass-Stimme auf den "Präsi Gust" aus. Zum Schmunzeln bewegte die versammelten Honoratioren ein Filmchen, das vor 18 Jahren Professor Behr von den Medientechnik-Studenten zum 50. Geburtstag von Wolfgang Dandorfer drehen ließ. In dem Streifen flattert der damals noch juvenile Oberbürgermeister vergnügt auf einem Teppich über Amberg hinweg.Der Alt-OB (68) attestierte dem Jubilar ein "Herz am rechten Fleck". Total unbürokratisch habe Behr vor mehr als 20 Jahren die Hochschule zum Erfolg geführt. "Ein Telefonat oder ein persönliches Gespräch waren dafür die Nabelschnur." Dandorfer würdigte vor allem die "enge Verzahnung von Wissenschaft und Forschung". Die heimische Wirtschaft profitiere in hohem Maße von der Hochschule. Dandorfer gab seiner Freude Ausdruck, dass Behr inzwischen ein überzeugter "Wahl-Oberpfälzer" geworden sei.Kultusminister a. D. Hans Zehetmair (80) blickte zurück auf die "schwere Geburt", den Doppel-Standort durchzusetzen, des damals einzigen in Deutschland. Es brauchte eine lange, weinselige Nacht, um den Wissenschaftsrat schließlich doch zu überzeugen ... Zehetmair charakterisierte den von ihm ernannten Gründungspräsidenten als "Pionier". Der Geehrte selber wertete sein damaliges Wirken als Höhepunkt seiner beruflichen Laufbahn - und revanchierte sich bei seinem ehemaligen Chef: "Hans Zehetmair war ein Glücksfall für die Fachhochschulen. Kein Minister hat sie so gefördert." Behr bezeichnete die OTH als Segen und Klammer für die Region. "Wer Bildung sät, wird Zukunft ernten. Die Saat ist voll aufgegangen."Eine Formation der Knappschaftskapelle sorgte bei der zweistündigen Feier für flotte Töne.