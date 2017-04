Studieren - wie geht das eigentlich? Was mache ich da den ganzen Tag? Was genau steckt hinter Studiengängen? Antworten hierzu geben am besten diejenigen, die in diesem Lebensabschnitt bereits stecken: Die Studenten selbst. Und die können Schüler jetzt für einen Tag an der OTH Amberg-Weiden "buchen".

"Mit unserem Angebot 'Rent a student' kann man eine Studentin oder einen Studenten einen Tag lang begleiten - in die Vorlesungen, zur Lerngruppe in die Bibliothek, zum Mittagstreff in die Mensa", erläutert Dr. Carolin Wagner, Leiterin des Studien- und Career Service. Das Angebot kann auch zu zweit oder dritt genutzt werden, falls man den Tag mit einer Freundin oder einem Freund gemeinsam verbringen möchte.Weitere Informationen: