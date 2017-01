Amberg hat einen neuen Einwohner mehr: Stefan Hirblinger (56) ist Vater einer Tochter geworden. Die Nachricht von der Geburt hat aber nicht nur Freude ausgelöst. Das Bistum Regensburg hat den Priester und Religionslehrer vom Dienst entbunden.

Mit sofortiger Wirkung

Großes Bedauern

Das Baby ist mittlerweile schon ein paar Tage alt und daheim angekommen. Stefan Hirblinger bestätigte nur, dass es dem Mädchen gut gehe und das neue Leben bei ihm zu Hause Einzug gehalten habe. Ein neues Lebensgefühl wohl auch. Zu allen weiteren Aspekten wollte sich der Geistliche nicht äußern. Er verwies auf eine mit dem Bistum Regensburg abgestimmte Presseerklärung.Am Mittwoch hatten Verantwortliche der Diözese mit Hirblinger ausführlich den Hintergrund und die Folgen seiner Entscheidung durchgesprochen. Die bischöfliche Pressestelle gab am Freitag auf Nachfrage ein kurzes, sachliches Statement ab.Darin heißt es: "Der Priester der Diözese Regensburg, Stefan Hirblinger, ist ab sofort nicht mehr im katechetischen und priesterlichen Dienst tätig." Hintergrund sei die Beziehung zu einer Frau, die ein Kind zur Welt brachte, das von ihm stamme. "Darüber hat Herr Hirblinger die Diözese vor kurzem informiert und dabei seine Entscheidung mitgeteilt, nicht mehr in die zölibatäre Lebensform, die er bei seiner Diakonenweihe versprochen hatte, zurückzukehren. Daher wird er mit sofortiger Wirkung von seinen Ämtern und Diensten als Priester und Religionslehrer suspendiert."Auch eine persönliche Bitte des Priesters, der sonntags regelmäßig in der Expositurkirche Paulsdorf Messen zelebriert hat, beinhaltet das Schreiben. "Der bisherige Studiendirektor im Kirchendienst bittet, seine Entscheidung zu respektieren, und dankt für die Jahre, die er an den Dr.-Johanna-Decker-Schulen in Amberg und im Benefizium Paulsdorf (Pfarrei Amberg-Dreifaltigkeit) gewirkt hat."Hirblinger war seit seiner Zeit als Kaplan in der Stadtpfarrei St. Martin quasi in Vollzeit als Religionspädagoge an der Schwesternschule tätig. Rund 28 Jahre lang unterrichtete er die Mädchen im Fach Religionslehre. Auch Schuldirektor Günter Jehl verwies auf die Presseerklärung des Bistums. Er habe bereits einen Nachfolger für Hirblinger gefunden, so dass der Unterrichtsbetrieb wie gewohnt weitergehen könne. "Organisatorisch ist das alles sehr unspektakulär verlaufen", sagte Jehl.Die Nachricht wurde bereits vor einigen Tagen sowohl bei einem Gottesdienst in Paulsdorf, als auch gegenüber den Schülerinnen kommuniziert. Abschließend heißt es in der Bistums-Erklärung, die Diözese bedauere Hirblingers "Weggehen vom Priesteramt und die Entwicklung, die zu dieser Entscheidung geführt hat" außerordentlich.