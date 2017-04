(ads) Die katholische Pfarrei St. Michael und die evangelische Kirchengemeinde des Andreas-Hügel-Hauses praktizieren gelebte Ökumene. Das bewiesen sie beim Besinnungstag in St. Michael, den die Geistlichen Alois Berzl und Roland Böhmländer als ökumenisches Dialoggespräch gestalteten. Die Pfarrei St. Michael klinkte sich mit der Veranstaltung in die Feierlichkeiten des Reformationsjubiläums ein.

Berzl und Böhmländer gaben zunächst im Pfarrsaal einen Überblick über die Geschehnisse der Reformation und die Entwicklungen der evangelischen Kirche bis heute. Ausgehend von Jan Hus und den politischen Umständen dieser Zeit, über Martin Luther, seine Weggefährten und Gegenspieler, bis zu den späteren Auswirkungen gaben sie ihr umfassendes Wissen an die Anwesenden weiter. Auch die lokalen Auswirkungen der Reformation in Amberg und der Oberpfalz erläuterten die beiden Geistlichen und berichteten beispielsweise über Andreas Hügel, der als Schüler Martin Luthers in Amberg predigte und Namensgeber des benachbarten evangelischen Gemeindehauses ist.Den Ausführungen von Berzl und Böhmländer folgte eine offene Diskussionsrunde, in die zahlreiche Teilnehmer ihre Fragen einbrachten. Der Besinnungstag fand seinen Abschluss im ökumenischen Abendgottesdienst, bei dem die beiden Geistlichen die Predigt gemeinsam gestalteten, in ähnlich abwechslungsreicher und befruchtender Weise, wie in den Ausführungen beim Besinnungsnachmittag selbst.