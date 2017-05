Beste Zusammenarbeit pflegen die Pfarreien St. Georg und St. Michael. Das zeigte auch die gemeinsame Firmung in der Pfarrkirche St. Michael. Domkapitular Roland Batz aus Regensburg spendete 57 Christen, davon 29 aus der Pfarrei St. Georg und 28 aus der Pfarrei St. Michael das Sakrament. Intensiv war die monatelange Vorbereitung in beiden Pfarreien gewesen. Den feierlichen Gottesdienst zelebrierten neben dem Firmspender Roland Batz Pfarrer Alois Berzl als Hausherr sowie Dekan Markus Brunner mit. Mit dem Empfang des Firmsakraments zeigten die jungen Christen der Gemeinde: "Ich möchte mit euch den Weg weitergehen, der mit meiner Taufe begonnen hat." Diese Bereitschaft wurde mit den Worten des Firmspenders: "Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist" bestärkt. Dieses Siegel bestätigt das Christsein des Firmlings als Glied der Kirche. Die Dankandacht in den jeweiligen Pfarrkirchen der Firmlinge rundete den Festtag ab.