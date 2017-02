Amberg/Ensdorf. Mit einem perfiden Trick versuchen Gauner derzeit potenzielle Opfer auszukundschaften. Bei der Amberger Polizei sind mehrere Fälle angezeigt worden, bei denen sich Unbekannte am Telefon als Polizisten ausgegeben haben, um an sensible Informationen zu gelangen. Konkret ging es jeweils um die Wohnsituation und die Vermögensverhältnisse der Angerufenen.

Die Polizei warnt dringend vor dieser Masche. "Grundsätzlich wird immer davon abgeraten, Fremden am Telefon Auskünfte zu persönlichen Lebensumständen zu geben und darüber hinaus entsprechende Vorsicht walten zu lassen. Gegebenenfalls sollte ein Rückruf zur örtlichen Polizeidienststelle erfolgen", unterstrich am Mittwoch Polizeioberkommissar Stefan Amann.Einer der Fälle ereignete sich am Montag gegen 23 Uhr. Ein Mann rief bei einer 65-jährige Ambergerin an und stellte sich als Beamter der Polizeiinspektion Amberg mit dem Namen "Jung" vor. Er teilte der verdutzten Dame mit, dass gerade eine ausländische Einbrecherbande festgenommen und dabei eine Notiz mit Namen und Adressen alleinstehender Frauen aufgefunden worden sei. Auch der Name der Frau sei aufgelistet gewesen. Nachdem die 65-Jährige den Sachverhalt aber genauer wissen wollte, beendete der Anrufer das Telefonat. Ein ähnlich gelagertes Telefongespräch zeigte eine 87-jährige Frau aus Amberg bei der Polizei an. Bei ihr erkundigte sich ein angeblicher Polizeibeamter danach, ob sie alleinstehend sei. Wie Amann weiter mitteilte, seien bis Mittwoch zwei weitere Fälle aufgelaufen. Betroffen waren zwei Damen aus Amberg (67) und Ensdorf (81). Die Anrufer hätten sich als Polizeibeamte namens "Klein" und "Liebl" ausgegeben, bei einigen Telefonaten sei im Display sogar die Amberger Vorwahl 09621 und die 110 erschienen."In allen Situationen gaben die Frauen keine der geforderten Informationen weiter, sondern wandten sich richtigerweise an die Polizeiinspektion Amberg, um den Anrufer zu verifizieren", berichtete Amann. Weitere Betrugsversuche sollen umgehend bei der Polizei gemeldet werden (09621/89 00).