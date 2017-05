Erst war er weg, jetzt ist er wieder da. Ein anonymer Hinweis brachte jetzt die Kripo auf die Spur des Schädels, der vor kurzem von der Ausgrabung auf dem ehemaligen Bürgerspitalgelände gestohlen worden ist. Offensichtlich haben die Diebe kalte Füße bekommen.

Anonymer Hinweis

Ein Abwehrzauber?

Vor zwei Tagen erhielt die Polizei nach Informationen der Amberger Zeitung den anonymen Hinweis, auf einem Stromkasten auf dem Mariahilfberg stehe ein Totenschädel. Dass es sich dabei um den Kinderkopf handelt, den Unbekannte aus einem der Pestgräber gestohlen haben, die Mathias Hensch derzeit auf dem Areal des Bürgerspitalgeländes ausgräbt, war offensichtlich."Die Kripo hat ihn mitten in der Nacht vom Mariahilfberg abgeholt", sagt Hensch. Die ebenfalls aus dem Grab verschwundenen Knochen und Tonscherben hätten die Diebe wahrscheinlich weggeworfen, so vermutet er. Viel interessanter für Hensch sind aber die neuen Befunde, die er aus den Pestgräbern zutage gefördert hat. Auffallend ist hier, dass in jedem Grab ein Mann mit dem Gesicht nach unten liegt - im christlichen Bestattungsritus an sich undenkbar. Einem von ihnen wurde ein schwerer Stein auf den Kopf gelegt, dem anderer ein Loch in diesem gebohrt. Da liegt laut Hensch die Vermutung nahe, dass die mittelalterlichen Menschen Angst davor hatten, die Pesttoten könnten als eine Art Wiedergänger auf die Erde zurückkehren."Bestattungen in Bauchlage wurden aber auch als Abwehrzauber gegen sich ausbreitende Seuchen ausgeübt", so Hensch. So zeichnet sich plötzlich ein sehr plastisches Bild von den Ereignissen um das Jahr 1350: Die Menschen sind in Panik. Nachdem über Wochen die Ratten, deren Flöhe die Seuche auf die Menschen übertragen, seltsame Verhaltensweisen an den Tag gelegt haben, bricht urplötzlich die Pest mit voller Wucht aus. Die Menschen sterben wie die Fliegen und werden in provisorisch ausgehobenen Massengräbern beerdigt. Diejenigen, die sie eingraben müssen, stecken sich wahrscheinlich ebenfalls an und sind innerhalb weniger Tage tot.Schnell sind da die christlichen Fundamente der Gesellschaft vergessen, die Leute greifen zu alten Ritualen. Sie opfern dem Teufel symbolisch einige der Leichen, um die Ausbreitung der Pest zu stoppen. Irgendwann ebbt die Epidemie dann von ganz alleine ab. Die Toten bleiben in ihren Massengräbern und sind wahrscheinlich dann sehr schnell vergessen. So erklären sich die seltsamen Bauchbestattungen, die Jahrhunderte später Mathias Hensch auffallen.