Ein 29-jähriger Amberger rief am Freitagvormittag einen Kriminalbeamten an, weil er eine Vorladung zu einem Termin bekommen hatte. Dabei verriet versehentlich, dass er einen Kredit bei einer Bank ergaunern wollte.

Am frühen Morgen des 12. Januars rief ein 29-jähriger Amberger bei der Kriminalpolizei Amberg an. Er wollte vom Kripo-Beamten wissen, worum es bei einem ihm gesetzten Termin gehe. Weiter wollte er wissen, ob der Termin im Zusammenhang mit einem Kredit bei einer bestimmten Bank stehe. Das machte den Polizeibeamten stutzig und er setzte sich mit der entsprechenden Bank in Verbindung. Dort erfuhr er, dass der 29-jährige Amberger bereits im Mai 2016 versucht hatte mit gefälschten Papieren seine Liquidität in einem Kreditantrag nachzuweisen.Laut Polizeiangaben hatte die Bank den Vorfall bislang nicht zur Anzeige gebracht, weil der Kreditbetrag in einer unteren fünfstelligen Höhe nicht zur Auszahlung gekommen ist. Die Kriminalpolizei Amberg ermittelt nun gegen den 29-jährigen Amberger wegen Urkundenfälschung und versuchten Betruges.