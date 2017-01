Die Geschichte dazu: Anfang Dezember wurde die 41-Jährige an einem Freitagnachmittag auf einen Mann aufmerksam, der sich im Garten eines freistehenden Einfamilienhauses gegenüber ihrer Arbeitsstelle herumschlich. Da Heike Hühmer den Verdächtigen dort noch nie gesehen hatte und der Unbekannte auch noch mehrfach gegen Fenster und Türen drückte, vermutete sie einen Einbruchsversuch und verständigte umgehend die Polizei, die am Mittwoch per Pressemitteilung wissen ließ: "Zu diesem bereits sehr guten Verhalten von Frau Hühmer kam zusätzlich noch hinzu, dass sie nach erfolgter Mitteilung an die Polizei auch noch am Telefon blieb und bis zum Eintreffen der ersten Streifenbesatzungen am Tatort ihre Beobachtungen weiter mitteilte. Als der männliche Verdächtige das Eintreffen der ersten Streifenbesatzungen bemerkte, ergriff dieser umgehend die Flucht." Heike Hühmer, die von ihrem Standort aus eine gute Sicht hatte, konnte so ständig und live den aktuellen Aufenthaltsort des Flüchtigen an die Polizeibeamten weitermelden, was letztendlich auch zur Festnahme des Täters führte.Um das "vorbildliche Verhalten und den echten Bürgersinn" zu würdigen, sprach Gerold Mahlmeister, Präsident des Oberpfälzer Polizeipräsidiums, der Landkreisbewohnerin laut der Mitteilung mit einem Anerkennungsschreiben und einer Belohnung seinen Dank aus. Überreicht wurde beides nun von Robert Hausmann , dem Leiter der Polizeiinspektion Amberg, und seiner Stellvertreterin Sabine Schneider .