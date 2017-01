Ein bislang unbekannter älterer Mann war in einem Geschäft im Rammertshofer Weg als Exhibitionist unterwegs. Die Polizei Amberg sucht nach Zeugen.

Ein etwa 60-jähriger Mann trieb sich am gestrigen Mittwoch zwischen 16.45 und 17.15 Uhr in einem Geschäft herum. Eine Verkäuferin wurde auf ihn aufmerksam, weil sein Hosenschlitz offen war und sein Glied heraushing. Sie sprach den Mann darauf an. Er suchte wortlos das Weite. Die Polizei suchte umgehend nach dem Mann, blieb aber erfolglos. Kurze Zeit später meldete sich eine 58-jährige Ambergerin bei der Polizei. Sie berichtete, dass der Unbekannte vor ihr im Beisein ihres Enkelkindes onaniert hatte.Die Zeugen beschrieben den Exhibitionisten als ca. 60 Jahre alten Mann, ca. 190 cm groß und schlank. Er sprach Hochdeutsch, war bekleidet mit einer hellen Hose und einer dunklen Jacke. Ertrug eine helle Mütze.Die Kripo Amberg hat die Ermittlungen wegen Verdacht des sexuellen Missbrauchs von Kindern durch exhibitionistische Handlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise zur Identifizierung des Täters und zur Aufklärung der Tat unter der Telefonnummer 09621/890-0.