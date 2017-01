Polizeibeamte fanden am heutigen Mittwoch in den Morgenstunden, in der Wohnung eines Ambergers Betäubungsmittelutensilien, mehrere unterschiedliche Betäubungsmittel in geringer Menge und vier „La Bomba“-Kracher.

Die Böller zählen zu den verbotenen pyrotechnischen Gegenständen. Die Sprengkraft der „La Bombas“ kann zu schwersten Verletzungen führen. Die Behörden warnen vor den Krachern. Den 30-jährigen Amberger erwarten nun Anzeigen wegen mehrerer Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz und wegen eines Vergehens nach dem Sprengstoffgesetz. Die Betäubungsmittel, die Utensilien und die Kracher wurden sichergestellt, meldet die Polizeiinspektion Amberg.