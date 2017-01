Erst wurden bei ihm verbotene Kräutermischungen gefunden. Danach schlug er nach einem Polizisten. Und am Ende drohte er damit, sich das Leben zu nehmen, was eine Unterbringung in der geschlossenen Abteilung einer Klinik zur Folge hatte.

"Reichlich Ärger", so hält der Polizeibericht fest, hat sich am Dienstagabend ein junger Mann nach einer Personenüberprüfung eingehandelt. Eine Streifenbesatzung war gegen 22 Uhr in der Kümmersbrucker Straße - direkt gegenüber der Polizeiinspektion - auf den 25-Jährigen aufmerksam geworden. Als sie bei dem aus dem Raum Tirschenreuth angereisten Mann zwei Tütchen mit Kräutermischungen entdeckten, nahmen die Ordnungshüter ihn vorläufig fest und brachten ihn zur Dienststelle. "Dort widersetzte er sich den weiteren Maßnahmen, schlug unvermittelt mit der Faust nach einem der Polizisten und verletzte ihn leicht", teilte Polizeisprecher Dieter Muschler mit. Nachdem der 25-Jährige durchsucht und gefesselt war, äußerte er plötzlich Suizid-Absichten. Es kam deshalb zu einer Einweisung in eine Regensburger Fachklinik. Dort wurde der Mann noch in der Nacht stationär untergebracht. Er wird außerdem angezeigt.