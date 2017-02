Anfangs sah alles nach einer ganz normalen Verkehrskontrolle aus. In der Nacht zum Sonntag hatte gegen 0.45 Uhr eine Streife in der Wingershofer Straße einen 35-jährigen Amberger gestoppt. Die Beamten fanden bei ihm und in seinem Auto einen Joint und weitere Rauschgiftutensilien sowie eine geringe Menge Marihuana. Derweil, heißt es im Polizeibericht, habe der Fahrer keinen guten gesundheitlichen Eindruck mehr auf die Streifenbeamten gemacht und kollabierte schließlich.

Der deshalb alarmierte Rettungsdienst brachte den 35-Jährigen ins Klinikum St. Marien, wo er auch bleiben musste. Der Zustand des Mannes, schreibt die Polizei, "dürfte dem Konsum von Betäubungsmittel zuzuordnen sein".