Autodiebe werden immer professioneller. Auch hochwertige Fahrzeuge mit Wegfahrsperren sind vor ihnen nicht mehr sicher. Vor allem Pkws mit dem sogenannten "Keyless Go" sind betroffen. Die Oberpfälzer Polizei gibt Tipps, wie sich Autobesitzer besser schützen können.

Keine Geräusche beim Diebstahl

Wie sie ihr Auto schützen: Tipps vom Polizeipräsidium Oberpfalz - Achten sie auf fremde Personen oder Fahrzeuge, die mehrmals langsam durch die Straßen „streifen“. Dies kann bereits eine Vorbereitungshandlung für einen späteren Diebstahl sein. Hochwertige Fahrzeuge werden oft auf Bestellung gestohlen. Am besten die Kennzeichen und Fahrzeugbeschreibung notieren und die Polizei darüber informieren.



- Achten sie auch auf Personen, die ihr Fahrzeug oder das ihrer Nachbarn fotografieren.



- Stellen sie, wenn möglich, hochwertige Fahrzeuge in einer abschließbaren Garage ab.



- Benutzen sie zur Aufbewahrung des Autoschlüssels besonders gesicherte Schlüsseltresore. Legen Sie den Schlüssel nicht in der Nähe der Haustür ab. Lässt sich dies nicht vermeiden, schirmen sie das Funksignal etwa mit Hilfe eines Schlüsseletuis mit Cryptalloy-Folie ab. Testen sie die Wirksamkeit: Halten sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür. Nur wenn das Fahrzeug auch dann nicht geöffnet werden kann, haben auch die Diebe keine Chance.



- Fragen sie bei dem Hersteller nach, ob er für ihr Auto den Komfortzugang deaktivieren kann.



- Sichern sie ihr Fahrzeug durch optischen oder akustischen Alarm, der Diebe bei ihrer Arbeit stört.



- Verwenden sie zusätzliche Sicherungen, die in die Mechanik oder Elektrik des Fahrzeuges eingreifen und das Wegfahren verhindern oder erschweren, wie zum Beispiel Wegfahrsperren, Parkkrallen oder Gangschaltungssperren.

Polizei informiert Die polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes informieren auf ihrer Homepage. Sie können die dort kriminalpolizeilichen Beratungsstellen mit Eingabe der Postleitzahl suchen.

"Professionell agierende Banden, vor allem aus dem osteuropäischen Nachbarraum, suchten immer wieder die Oberpfälzer Region auf und entwendeten hochwertige Fahrzeuge", meldet Pressesprecher Armin Bock vom Polizeipräsidium Oberpfalz. Meist standen diese in ruhigen Wohngebieten, teils in Hofeinfahrten oder im Carport.Zwar sinkt die Zahl von geklauten Kraftwagen in der Oberpfalz in den letzten Jahren. Dennoch häuft sich der Diebstahl von hochwertigen Pkw, die mit dem sogenannten „Keyless Go“ ausgestattet sind. Mit diesem System können Fahrzeughalter ihren Pkw entriegeln, ohne den Autoschlüssel aktiv zu benutzen - keyless heißt schlüssellos - und den Motor durch das bloße Betätigen eines Startknopfes starten. Die Täter hinterlassen beim Diebstahl solcher Fahrzeuge keine Aufbruchsgeräusche und bewegen es für einen Außenstehenden scheinbar berechtigt weg.Moderne Autodiebe arbeiten in organisierten Banden arbeitsteilig zusammen. Es gibt Auftraggeber, Hehler, Diebe und Fahrer. Hinzukommen die Ausspäher, die Wohngebiete durchstreifen und registrieren, wo wertvolle Fahrzeuge abgestellt sind. Diese Informationen geben sie an die eigentlichen Diebe weiter, die technisch häufig so ausgerüstet sind, dass sie serienmäßige Sicherungseinrichtungen überwinden können.