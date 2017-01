Ein bislang unbekannter älterer Mann war in einem Geschäft am Rammertshofer Weg als Exhibitionist unterwegs. Die Polizei Amberg identifizierte einen Tatverdächtigen.

Ein etwa 60-jähriger Mann trieb sich am Mittwoch zwischen 16.45 und 17.15 Uhr in einem Geschäft herum. Eine Verkäuferin wurde auf ihn aufmerksam, weil sein Hosenschlitz offen war und sein Glied heraushing. Sie sprach den Mann darauf an. Er suchte wortlos das Weite. Die Polizei suchte umgehend nach dem Mann, blieb aber erfolglos. Kurze Zeit später meldete sich eine 58-jährige Ambergerin bei der Polizei. Sie berichtete, dass der Unbekannte vor ihr im Beisein ihres Enkelkindes onaniert hatte.Die Kripo Amberg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern durch exhibitionistische Handlungen aufgenommen. Der entscheidende Hinweis zur Identifizierung des Mannes kam von einem Beamten der Polizeiinspektion Amberg. Ein 60-jähriger Amberger wurde in seiner Wohnung vorläufig festgenommen. In einer ersten Befragung räumte der Mann ein, sich am Mittwochabend im Bereich des Tatortes aufgehalten zu haben. "Die Ermittler gehen aufgrund verschiedener Erkenntnisse davon aus, dass es sich bei dem Festgenommenen um den gesuchtem Mann handelt", berichtet Polizeisprecher Albert Brück.