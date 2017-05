Die Polizei in Amberg hat einen Mann festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, in der Innenstadt Frauen sexuell belästigt zu haben. Die Betroffenen flüchteten sich in eine Pizzeria an der Mühlgasse.

Gegen 21.15 Uhr am vergangenen Sonntag griff die Polizei in Amberg in der Vilsstraße einen Mann auf. Vorher soll dieser laut Polizeisprecher Anton Reil, Frauen in der Innenstadt sexuell belästigt und ihnen "an die Brüste gefasst" haben. Die Taten sollen im Bereich Schrannenplatz, Franziskanergasse und Mühlgasse geschehen sein. Die Polizeiinspektion Amberg bittet die betroffenen Frauen sich unter der Telefonnummer (09621) 89 03 20 zu melden.