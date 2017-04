Er beherrschte die ganze Klaviatur der Schimpfwörter und schlug mit der Trompete zu: Ein 64-Jähriger Amberger ist am Sonntag kurz vor Mitternacht von Polizisten festgenommen worden, nachdem er einen Nachbarn mit dem Blasinstrument malträtiert hatte.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Mann in dem Anwesen im Süden der Stadt zunächst mit der Trompete zugeschlagen. Dann griff er nach einem Hammer, um diesen nach dem Nachbarn zu werfen. Den eintreffenden Polizeibeamten schleuderte er entgegen, er werde sie abstechen. Warum der 64-Jährige derart ausgerastet war, teilte die Polizei nicht mit. Allerdings war der Mann sturzbetrunken."Seine Handlungen waren von nicht druckreifen Beschimpfungen und weiteren Drohgebärden begleitet", heißt es im Polizeibericht weiter. Der 64-Jährige war offenbar überhaupt nicht mehr ansprechbar. Drohen konnte er aber noch massiv, so dass die Polizisten von einer "erheblichen Fremdgefährdung" ausgingen.Mit Unterstützungskräften der Polizei wurde der Mann aus der Wohnung geholt, notärztlich versorgt und dann zunächst ins Krankenhaus zur Blutentnahme gebracht. Jetzt soll eine Einweisung in eine Fachklinik erfolgen.