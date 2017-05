Rund um die Amberger Altstadt sind bei Kontrollen am Mittwochabend zwölf Leute beanstandet worden. Der Grund: Sie tranken Alkohol in der Grünanlage und im Stadtgraben.

Wie die Polizei berichtet, erwischten die Beamten in der öffentlichen Grünanlage und im Stadtgraben teils größere Gruppen - vom Jugendlichen bis zum Rentner -, die unerlaubt Alkohol tranken. Grundsätzlich ist es nur in sogenannten Freischankflächen gestattet, Alkohol zu konsumieren, teilt die Polizei mit. Dies ist auch so aus der Grünanlagensatzung der Stadt Amberg zu entnehmen, weshalb die Zwölf mit einem Bußgeld der Stadt rechnen müssen.