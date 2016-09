Etwas verwundert schienen die Polizeibeamten in Amberg schon gewesen sein, als sie die Information erhielten, ein Rollstuhlfahrer könne plötzlich wieder laufen. Am gestrigen Donnerstag meldete sich ein Amberger gegen 15.20 Uhr bei der Polizei mit einer "nicht alltägliche Beobachtung", so Polizeisprecher Ingo Witte.

Keine medizinischen Gründe

Dem Mann war aufgefallen, dass ein älterer Herr, der seit einiger Zeit beim Oberen Apothekergässchen im Rollstuhl sitzend bettelte, zwischendurch mehrmals zu einer nahen Baustelle gerollt war.Dort stand dieser plötzlich ganz normal auf, ging einige Meter, um an der dortigen Absperrung an die Hauswand zu urinieren. Danach setzte er sich wieder in sein Gefährt, rollte zurück und setzte seine Bettelei fort.Ingo Witte: "Bei der Überprüfung stellte sich dann heraus, dass der 61-jährige Rollstuhlbenutzer aus der mittleren Slowakei, sich bereits vor einiger Zeit die etwa 800 km zu einem Freund im Amberger Dreifaltigkeitsviertel aufgemacht hatte, wo er seitdem auch untergekommen ist, und sich nun mit dem Betteln Zubrot verdient.Die Polizeibeamten wiesen den Mann an, künftig die öffentliche Toilette zu benutzen und leiteten ein Bußgeldverfahren ein. Der "Rollstuhlfahrer" räumte die Richtigkeit der Beobachtung ein. Einen medizinischen Grund für seine "sitzende Tätigkeit" konnte er nicht nennen.