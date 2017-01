Wenn auch die meisten Feiern zum Jahreswechsel friedlich verliefen, hielten Streitigkeiten, körperliche Auseinandersetzungen, Randalierer, Sachbeschädigungen und einige Brände die Polizei bis in die frühen Morgenstunden auf Trab. Rund 200 Einsätze waren zu bewältigen.

In Regensburg feierten gegen Mitternacht rund 2700 Personen überwiegend friedlich und diszipliniert auf den Straßen im Altstadtbereich mit den Schwerpunkten Thundorfer Straße, Eiserne Brücke, Eiserner Steg, Domplatz, Haidplatz und Neupfarrplatz. Hier waren nur zwei Körperverletzungsdelikte und eine Sachbeschädigung zu verzeichnen.Der Einsatzzentrale wurden insgesamt 20 Brände gemeldet. Der überwiegende Anteil wurde durch Feuerwerkskörper verursacht. In Pyrbaum (Kreis Neumarkt) brach gegen 20.15 Uhr in der Wohnung einer 86-jährigen Frau aus bisher ungeklärter Ursache ein Brand aus. Die Frau musste mit einer starken Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro. In Schorndorf (Kreis Cham) kam es kurz nach 3 Uhr in einem Wohnhaus, nach derzeitigem Sachstand aufgrund eines technischen Defektes, zu einem Brand. Drei Bewohner erlitten eine Rauchgasvergiftung und mussten ins Krankenhaus. Laut ersten Schäzungen entstand hier ein Schaden von rund 100.000 Euro. Eine Feuerwerksrakete verursachte in Winklarn (Kreis Schwandorf) einen Scheunenbrand, bei dem nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Schaden von rund 20.000 Euro entstand. "Auch die übrigen Brände, bei denen Hecken, Balkone, Garagen, Mülltonnen und ähnliches in Mitleidenschaft gezogen wurden, wurden vermutlich durch fehlgeleitete oder unsachgemäße Handhabung von Feuerwerkskörpern ausgelöst", berichtet Polizeisprecher Ludwig Grunner.Insbesondere nach Mitternacht wurden rund 20 Körperverletzungsdelikte bekannt, wobei die Verletzungen jeweils leichterer Art waren. In der Silvesternacht kam es in der gesamten Oberpfalz zu 12 Verkehrsunfällen, die bis auf einen Fall mit Sachschaden abgingen. In Regensburg wurde gegen 1.10 Uhr eine Person von einem Pkw angefahren und leicht verletzt. Die flüchtige Pkw-Fahrerin wurde jedoch ermittelt und wegen Alkohol zur Blutentnahme gebeten.