Der Kleine Rathaussaal war Schauplatz der Preisverleihung für die Gewinner des Abfuhrkalenderrätsels. Unter den Glücklichen befanden sich laut einer Pressemitteilung aus dem Rathaus auch die beiden siebenjährigen Maximilian Mandl und Julian Ehbauer sowie die neunjährige Hannah Ruder.

Sie traf Bürgermeister Martin Preuß an diesem Tag zum zweiten Mal, denn am Vormittag hatte sie mit ihrer Klasse aus der Barbaraschule bereits am Projekt Lernort Rathaus teilgenommen. Für den Nachmittag waren die drei jungen Amberger dann zu der Preisvergabe eingeladen worden, da sie ein selbstgemaltes Bild mit der Lösung des Abfuhrkalenderrätsels eingeschickt hatten.Insgesamt zählte die Abfallberatung mehr als 170 Einsendungen zum Gewinnspiel, die per Post oder E-Mail eingegangen waren. Etwa die Hälfte von ihnen hatte die vollständig richtige Lösung "Freddy, das Müllmaskottchen" herausgefunden. Als Gewinner des Hauptpreises freute sich Edmund Hummel über ein Fitnessarmband im Wert von 150 Euro, mit dem er sein tägliches Bewegungspensum der Gesundheit zuliebe im Auge behalten will.Die Stadttheater-Eintrittskarten waren schon im Vorfeld an die Gewinner Klaus Kammholz, Manuela Steiner und Susanne Hummel versendet worden, da die Preisträger bei der Übergabe nicht anwesend sein konnten. Der zuständige Referatsleiter Bernhard Mitko und Bürgermeister Preuß wechselten sich bei der Übergabe ab. Sie überreichten Maximilian, der von seinen Eltern Monika Mandl und Matthias Dobler ins Rathaus begleitet wurde, das Spiel "Kroko Frosch". Julian und seine Mutter Petra Ehbauer freuten sich über "Toni Tümpel", und Hannah in Begleitung ihrer Mutter Rita Ruder durfte "Die froschfröhliche Poolparty" mit nach Hause nehmen.