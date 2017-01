Psychische Erkrankungen spielen sich meist im Verborgenen ab. Vereinsamung, Isolation sind die Folge. Wege aus dieser Sackgasse erscheinen Gesunden so einfach. Sie sind es aber nicht.

Isolation überwinden

Offene Seminarreihe

Sonderveranstaltungen Psychose und Lebensträume



Auftaktvortrag (mit Gespräch) der Psychoseminare am Montag, 13. Februar, 16 bis 17.30 Uhr im Lesecafé der Stadtbibliothek. Mitveranstalter sind die beiden kirchlichen Bildungsträger und die vhs.



"Ein halber Held"



Andreas Wenderoth liest aus seinem Erfolgsbuch über die Demenzerkrankung seines Vaters im Lesecafé der Stadtbibliothek am Donnerstag, 30. März, ab 19 Uhr. Mitveranstalter ist die Knappschaft.

Im Grunde reichen offene Türen wie in der Paulanergasse 18 unter der Woche täglich ab 8.30 Uhr. Dort ist das Sozialpsychiatrische Zentrum der Diakonie untergebracht. "Wir haben einen sehr niedrigschwelligen Zugang, da braucht man nichts von einem Arzt oder irgendetwas anderes", sagen Heidi Himmelhuber und Heike Seidl. Sie meinen, dass jeder kommen und vorbeischauen kann, der sich von dieser Einrichtung Hilfe verspricht.Himmelhuber ist für die gesamte Einrichtung verantwortlich, Seidl leitet die dortige Tagesstätte. Das ist eine Art offener Treff für Menschen, deren Psyche sie über den Rand dessen hinausgedrängt hat, was gemeinhin als gesellschaftliche Normalität verstanden wird. So um die 25 Frauen und Männer schauen erfahrungsgemäß täglich vorbei.Es wird gemeinsam gekocht, gegessen ("Bistrotisch"), man sucht sich Beschäftigungen in der Gruppe (Korbflechten, Filzen, Kreativität) oder erarbeitet Projekte (Theatergruppe). Dann gibt es noch eine "Aktivgruppe", die gemeinsame Unternehmungen (Kegeln, Ausstellungsbesuche) anpackt oder sich ganz einfach unter das Alltagsleben (Spaziergänge) mischt. "Wir wollen ein geschützter Ort sein und eine Tagesstruktur bieten", beschreibt Himmelhuber den einen Pol der Zielsetzung. Der andere besteht darin, "unsere Klienten zu stabilisieren", um sie aus der Isolation herauszuführen und die Fähigkeit eines möglichst großen Maßes an gesellschaftlicher Teilhabe zurückzugeben, ergänzte Seidl.Im Sozialpsychiatrischen Zentrum ist noch eine Reihe weiterer Fachdienste untergebracht. "Wir verstehen uns da als Wegweiser", sagt Himmelhuber, die das Spektrum der Einrichtung im ersten Halbjahr um Sonderveranstaltungen punktuell erweitert (siehe Kasten) hat. Angeboten wird ein jedem Interessenten offenstehendes Psychoseminar mit fünf Vorträgen. Erörtert werden die Auswirkungen psychotischer Erkrankungen auf unterschiedliche Lebensbereiche wie Arbeit, Familie oder die eigene Widerstandskraft. Diese Veranstaltungen werden von Experten und Psychiatrieerfahrenen gleichermaßen bestritten, um einen therapeutisch wichtigen Austausch zwischen Betroffenen, Angehörigen und Fachkräften (Trialog) in Gang zu setzen.Weitere Informationen: