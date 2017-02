"Von Nürnberg bis Regensburg, von Neumarkt bis Weiden: Es gibt keine vergleichbare Faschingsveranstaltung, bei der so viele Narren kommen", schwärmt der Vorsitzende des Stadtmarketing-Vereins, Thomas Eichenseher. Am Unsinnigen Donnerstag, 23. Februar, sind die Narren los beim Hexentreiben in der Altstadt.

CSU-Hexen in der Altstadt

Keine Rucksäcke

Programm Los geht es am Unsinnigen Donnerstag um 14 Uhr mit den Hexen der CSU, die mit dem neuen Hexenmusiker Florian Gröninger durch die Geschäfte und Lokale in der Innenstadt ziehen. Um 15 Uhr wollen dann die Damen das Rathaus stürmen und von Oberbürgermeister Michael Cerny (CSU) den Schlüssel erobern. Auf ihren Besen fliegen die CSU-Hexen gegen 17.30 Uhr auf dem Marktplatz ein.



Dort findet im Anschluss der Hexentanz zusammen mit der Tanzschule Seidl-Schwandner mit vielen Kindern statt. Ab 18 Uhr folgt die offizielle Eröffnung der bekannten Hexennacht: Tausende Besucher werden am Marktplatz zur Musik der Partyband d'Quertreiber den Fasching feiern.



Übrigens verlängert auch heuer wieder der Zweckverband Nahverkehr Amberg-Sulzbach die Busfahrzeiten der Linien 54 und 56. (spw)

Die Veranstalter rechnen mit "5000 Wahnsinnigen", so Eichenseher. Warum die Veranstaltung auch über die Stadtgrenze Ambergs hinaus so beliebt ist? "Es ist ein guter Mix für Jung und Alt. Familien kommen gerne zum Hexentanz. Die älteren Narren feiern später einen richtigen Rockfasching am Marktplatz", weiß Eichenseher. "Das ist einfach der Höhepunkt im Fasching."Elementarer Bestandteil seit langer Zeit sind die CSU-Hexen, die mit ihren schaurig schönen Kostümen durch die Stadt ziehen. Eine der rund 20 Verkleideten ist Gertraud Neiswirth. Sie verspricht, dass die Hexen heuer noch präsenter in der Stadt unterwegs sein werden als sonst. Auf ihrem Programm steht dieses Jahr nur ein Seniorenheim, das sie vorher besuchen möchten. "Wir wollten uns wieder mehr Zeit für die Stadt nehmen", erklärt sie. Außerdem kollidierte ihr Besuch oft mit dem Alltag in den Heimen. "In der Vergangenheit war unser Unsinnger Donnerstag immer sehr durchgetaktet." Begleitet werden die Damen heuer im Übrigen vom neuen Hexenmusiker Florian Gröninger an der Quetsche.Um möglichst sicher zu feiern, weist Eichenseher daraufhin, dass die Narren auf Rucksäcke und große Taschen verzichten sollten. "Autofahrer müssen auch damit rechnen, dass Straßen in Marktplatz-Nähe ab 17 Uhr gesperrt sind."