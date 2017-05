Es muss ein wichtiger Termin gewesen sein. Der Architekt, der die Projekte Bürgerspital und Neue Münze (ehemaliges Kaufhaus Forum) plant, hat am Dienstag extra seinen Urlaub unterbrochen und ist für eine Besprechung von Garmisch-Partenkirchen nach Amberg gefahren. "Ich kehre mit einem guten Gefühl nach Oberbayern zurück", sagte Professor Jens Wittfoht nach dem Termin im Rathaus.

Vielleicht Ende Juni

Büro Wittfoth Seit sieben Jahren ist das Stuttgarter Architekturbüro Wittfoth in der Stadt aktiv. Bereits 2010 gewann das Team den Wettbewerb, den die Stadt damals für das Projekt "Betreutes Wohnen auf dem Bürgerspital-Gelände" ausgeschrieben hatte. Dieses Vorhaben wurde dann aber nicht weiter verfolgt. 2015 setzte sich das Büro bei der Vergabe der Planungen der Gewerbebau GmbH für die Neue Münze (ehemaliges Kaufhaus Forum) durch. Im vergangenen Jahr erhielten die Stuttgarter dann auch den Zuschlag für die Planung des Komplexes "Handel und Wohnen", den der Immobilienkonzern Ten Brinke auf dem Areal des Bürgerspitals errichten will. Auch hier musste das Büro Wittforth in einem Wettbewerb bestehen. Jens Wittfoth (60) ist Professor an der Technischen Universität Darmstadt im Fach Entwerfen und Industrielle Methoden der Hochbaukonstruktion. (upl)

Im Büro von Oberbürgermeister Michael Cerny waren die mit dem Vorhaben Neue Münze befassten Referatsleiter und der Chef der Gewerbebau GmbH, Karlheinz Brandelik, zusammengekommen, um die Punkte zu besprechen, die für die Erteilung der Baugenehmigung noch offen sind. Ziel sei es, diese Genehmigung noch im Juni zu erteilen, ließ Cerny durchblicken. Der Bauausschuss könnte sich in seiner Sitzung Ende Juni mit dem Thema befassen. Unmittelbar darauf wäre dann die Ausschreibung für die Abbrucharbeiten des ehemaligen Kaufhauses möglich.Laut Wittfoth bleibt es bei der bereits im vergangenen Jahr vorgestellten Fassadengestaltung mit großen Glasfronten zur Bahnhofstraße hin. "Das ist nach wie vor Stand der Dinge", sagte er. In diesem Zusammenhang wehrte er sich gegen den in einem Leserbrief geäußerten Vorwurf, sein Team betreibe "Investorenarchitektur". "Das hat uns schon getroffen. Das Gegenteil ist der Fall", erklärte Wittfoth. "Wir stehen ja in einem Leistungswettbewerb und müssen Qualitätsstandards einhalten."Die beiden Projekte in Amberg seien für das Stuttgarter Büro eine wichtige Referenz. Auch für seine Leute sei klar, dass die Bahnhofstraße eine Aufwertung erfahren muss.