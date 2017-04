Es wird immer kurioser. Doch damit war zu rechnen, als das Landgericht mit der Klärung eines Sachverhalts begann, den es so wohl noch nie gab: Da kommt jemand in eine grenzahe Stadt, legt am Bankschalter einen Scheck über 150 Millionen Euro vor und möchte, dass dieser Betrag auf ein Firmenkonto in Tschechien transferiert wird.

Bei der Deutschen Bank

Aus Prag angereist

Fortsetzung folgt

Amberg. (hwo) Noch immer trägt der 44-Jährige auf der Anklagebank seinen nachtblauen Anzug. Und nach wie vor behauptet der "Herr Ingenieur" (Zitat aus Unterlagen), dass er in gutem Glauben einem aus Weißrussland stammenden Unternehmer beratend und helfend zur Seite stand, als es darum ging, die noble Gabe eines bis jetzt unbekannten Investors in Bares umzusetzen.Der Angeklagte ist als Investmentspezialist tätig, wohnt im tschechischen Rumburk und hat dort ein eigenes Büro. In Rumburk, so hörte die Erste Strafkammer des Landgerichts am zweiten Prozesstag von der Ex-Freundin des 44-Jährigen, brodelte nach der in Amberg erfolgten Verhaftung ihres ehemaligen Lebensgefährten die Gerüchteküche. Ein "schwerer Rufschaden" für die Beratungsfirma, der auch sie angehörte. Zumal von Drogengeschäften die Rede gewesen sei. Falsch: Es ging um einen 150-Millionen-Euro-Scheck.Der Scheck (der wohl eher ein sogenannter Wechsel war) wurde zusammen mit einem Beglaubigungsschreiben, das augenscheinlich zwei Vorstandsmitglieder der Deutschen Bank in Frankfurt unterzeichnet hatten, am 4. August vergangenen Jahres in einer Amberger Geschäftsstelle der Deutschen Bank vorgelegt. Als Polizisten kamen und den 44-Jährigen festnahmen, wurde deutlich: Am Schalter lagen Fälschungen.Die Ex-Freundin war seinerzeit in Amberg mit dabei. Sie blieb allerdings im Wagen und sah sich später - nach eigenem Bekunden - "den schönen Marktplatz an". Auch sie kam zunächst in Arrest, konnte aber bald wieder heim nach Rumburk fahren. Vor der Strafkammer sagte die 38-Jährige jetzt: "Er hat mir von dem Scheck erzählt und war überzeugt davon, dass alles mit diesem Papier in Ordnung sei." Sie selbst habe gestaunt. Den Richtern stellt sich nun die Frage: Handelte der 44-Jährige tatsächlich in gutem Glauben, als er - und das steht fest - zum Handlanger eines Betrugsversuchs wurde?Nach wie vor geistert ein aus Weißrussland stammender Unternehmer durch den Prozess, der den Investmentberater per mehrseitig geschlossenem Vertrag damit beauftragt haben soll, den Scheck in astronomischer Höhe einzulösen. Der Weißrusse (51) besitzt in Tschechien eine eher kleine Immobilienfirma, wurde als Zeuge geladen und hat über einen Anwalt signalisieren lassen, dass er aus Krankheitsgründen nicht nach Amberg kommen könne.Aus Prag reiste am zweiten Verhandlungstag ein 48-Jähriger an, der seinen Beruf nicht angeben mochte. Erst nach leichtem Drängen der Kammervorsitzenden Roswitha Stöber gab er zu Protokoll: "Im Diplomatendienst." Der Tscheche hatte angeblich den Investmentberater aus Rumburk als Freund zur Seite gestanden und ihm nach mutmaßlichen Recherchen signalisiert: "Der Scheck ist okay!" Was dann im Sitzungssaal geschah, passte in das kuriose Schema der Geschichte. Weil möglicherweise in eine Straftat verstrickt, kam dem angeblichen Diplomaten (ebenfalls im nachtblauen Anzug) nach deutschem Recht die Chance zu, keine Angaben machen zu müssen. Er atmete auf und kehrte sofort nach Tschechien zurück.Was bleibt, ist der Verdacht: Da sitzt einer auf der Anklagebank, der womöglich von der Rechtmäßigkeit seiner Dienste überzeugt war und mit einem gefälschten Scheck erschien. Doch daraus resultieren auch die Fragen: Konnte er jemals daran glauben, die 150 Millionen Euro bei der Deutschen Bank loszueisen? War das nicht alles märchenhaft? Wäre der Coup gelungen, hätte der sonst eher mit Schulden lebende Mann sechs Millionen Euro Provision bekommen. Ein warmer Geldregen in seiner Lage. Der Prozess wird fortgesetzt.