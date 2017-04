Die Besetzungsliste hätte auch von Edgar Wallace sein können. Hauptdarsteller ist ein Investmentberater (44) aus Tschechien, der nun angeklagt ist und sagt, er habe keinen Argwohn gegenüber einem Scheck gehabt, der auf 150 Millionen Euro lautete und den er bei der Deutschen Bank in Amberg einlösen wollte. In den weiteren Rollen finden sich ein Unternehmer aus Weißrussland und dessen Partnerin. Sie sollen den Tschechen beauftragt haben, einen von bisher unbekannten Investoren ausgestellten Scheck der Deutschen Bank in Frankfurt an einem Schalter des gleichen Geldinstituts einzulösen.

Mitwirkende sind aber auch eine Frau von der Deutschen Bank in Prag, ein Finanzmanager der Schottischen Nationalbank und ein Mann, von dem man nur den Vornamen Adam kennt. Dieser könnte im Hintergrund die Fäden gezogen haben. Einer der Protagonisten gibt sich als "enger Freund" des jetzt angeklagten Investmentberaters aus, soll für ihn auf tschechischem Gebiet die Echtheit des Papiers geklärt und ihn nach Amberg geschickt haben.In der Fortsetzung am Montag stellte sich heraus: Dieser "Freund" war wenige Tage nach der Festnahme des 44-Jährigen im August 2016 sofort zur Vernehmung nach Schwandorf gekommen. Dort wurde klar: Die Staatsanwaltschaft suchte wegen Ladendiebstahls in Weiden nach ihm. Die offen stehende Ahndung zahlte er sofort. Klar ist auch: Auf dem präsentierten Scheck befanden sich Rechtschreibfehler. In einem vorgelegten Beglaubigungsschreiben hatten zwei Vorstandsmitglieder der Deutschen Bank in Frankfurt unterzeichnet. Fälschungen wie alles andere. Der 44-Jährige bleibt dabei: Er habe im Auftrag gehandelt und sehe sich unschuldig verfolgt. Morgen werden die Plädoyers gehalten, soll auch das Urteil gesprochen werden.