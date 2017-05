Irgendwie klingt das, was sich am Donnerstagabend in der Schlachthausstraße zutrug, alles wie frisch aus dem Fernsehkrimi: Gegen 22.45 Uhr tauchten ein 27-jähriger Amberger und zwei Unbekannte vor einer Wohnung auf, die der Exfreund der Schwester des 27-Jährigen mit seiner neuen Lebensgefährtin bewohnt.

Die drei unerwünschten Besucher traten die Wohnungstür ein, woraufhin sich das genannte Paar im Badezimmer verbarrikadierte. Die Täter verwüsteten die Einrichtung und flüchteten, noch bevor die alarmierte Polizei eintraf. "Ersten Ermittlungen zufolge handelte es sich um ein Racheakt des Bruders der verschmähten Ex-Freundin", teilte die Amberger PI in ihrem Pressebericht mit. Gegen den 27-Jährigen und seine Mittäter wird nun wegen Bedrohung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch ermittelt.